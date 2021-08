Está também sob investigação impacto ambiental provocado pela distribuição de matérias perigosas nas correntes resultantes das inundações que destruiu contentores com produtos químicos pelo caminho.

Mundo 4 min.

Cheias

Alemanha investiga negligência de funcionários distritais durante as cheias

Está também sob investigação impacto ambiental provocado pela distribuição de matérias perigosas nas correntes resultantes das inundações que destruiu contentores com produtos químicos pelo caminho.

Os procuradores alemães do Ministério Público de Koblenz afirmaram, esta sexta-feira, ter lançado uma investigação de alegada negligência do chefe distrital da região de Ahrweiler, atingida pelas cheias das quais resultaram na morte de dezenas de residentes.



O chefe do distrito de Ahrweiler, Juergen Pföhler, é o foco da investigação porque tinha "autoridade exclusiva para a tomada de decisões" e deveria estar encarregado da operação de acordo com os regulamentos em vigor.



Segundo a imprensa alemã, cerca de 189 pessoas perderam a vida e 16 continuam desaparecidas depois das inundações que assolaram a Alemanha ocidental em meados de julho, levantando questões sobre se foi feito o suficiente para avisar os residentes.

No fim de semana passado, o jornal Frankurter Allgemeine Zeitung (FAZ) afirmou que o distrito de Ahrweiler, a oeste de Bona, não tinha reagido de imediato aos alertas da Agência Regional para o Ambiente.

Após um exame inicial do caso, os procuradores em Koblenz, com competência no estado da Renânia-Palatinado, afirmaram ter "confirmado a suspeita inicial de homicídio negligente e danos corporais negligentes... e iniciaram investigações".

Outro membro do grupo de gestão de crise, que tinha, pelo menos durante uma parte do tempo, ocupado o comando da resposta de emergência, está também sob investigação, disseram os procuradores, sem nomear o suspeito.

Cheias são o resultado de "uma falha monumental do sistema" As alterações climáticas aumentam agora o risco de as chuvas sazonais se tornarem catastróficas. Numa Europa mais quente, os cientistas esperam que as chuvas fortes se tornem ainda mais intensas e que as cheias se tornem mais frequentes.

Segundo a AFP, depois de reconstruir os acontecimentos, os investigadores descobriram que as previsões sobre as cheias impeditivas deveriam ter levado os funcionários a fazer soar o aviso e evacuar os residentes que viviam perto do rio Ahr até às 20:30 horas do dia 14 de julho.

De acordo com o jornal FAZ, aquela autoridade informou, na tarde de 14 de julho, as autoridades locais de um elevado risco de cheias, agravando ainda mais a sua previsão ao fim da tarde.

O distrito declarou o estado de calamidade pelas 23:00, ordenando uma evacuação parcial da zona, quando o nível das águas tinha já subido e invadido aldeias e habitações. As autoridades distritais rejeitam tais acusações.

"Isto - de acordo com a suspeita inicial - ou não foi obviamente levado a cabo, ou não foi levado a cabo com a clareza necessária, ou foi levado a cabo apenas tardiamente, de tal forma que poderia constituir negligência", disseram os procuradores citados pela AFP.

Impactos ambientais

Segundo a imprensa alemã, a inundação de há três semanas também desfez tanques de óleo de aquecimento bem como contentores químicos venenosos no vale do Ahr, distribuindo o conteúdo pelos campos agrícolas.

Ainda não é claro quantas áreas foram afetadas, mas o a Câmara de Agricultura da Renânia-Palatinado assume que haverá danos consideráveis para os agricultores e viticultores. Na semana passada, foram recolhidas amostras de lodo que se encontra ao longo dos rios Ahr, Kyll, Prüm e Enz.

As amostras estão atualmente a ser examinadas pelo Instituto de Investigação e Pesquisa Agrícola em Speyer para averiguar a existência de salmonela, óleos minerais, dioxinas, toxinas orgânicas e metais pesados. Os primeiros resultados deverão estar disponíveis no início da próxima semana.

Esta é uma questão muito sensível para agricultores e viticultores, principalmente para todos os agricultores e viticultores biológicos que ainda não sabem se ainda poderão cultivar vinho, fruta ou cereais nas suas terras, disse Heiko Schmitt, porta-voz da Câmara de Agricultura da Renânia-Palatinado, à televisão alemã. "Os efeitos serão certamente consideráveis", declarou Schmitt.

Nas próximas semanas, os peritos da Câmara de Agricultura deverão avaliar os danos. Terão de decidir individualmente em que áreas o solo superior deve ser removido e eliminado. Ainda não está claro quais das áreas afetadas poderão ainda ser cultivadas.

Contudo, a Associação de Agricultores e Viticultores da Renânia-Nassau em Koblenz assume que a poluição do solo com toxinas ambientais irá variar ao longo do rio Ahr. No Alto Ahr, a poluição é certamente menor, disse o porta-voz Herbert Netter ao canal regional SWR.

Na área de Altenahr, Antweiler ou Insul, existem geralmente menos empresas industriais ou edifícios residenciais do que nas zonas mais baixas do rio. É por isso que menos óleo de aquecimento, químicos ou outros venenos eram susceptíveis de entrar no solo durante as cheias.

A situação é diferente quando se trata de poluição do solo na região inferior do Ahr. A partir de Hönningen ou Dümpelfeld, a associação de agricultores e viticultores de Koblenz assume que o solo será muito poluído nos terrenos agrícolas. A situação ali está certamente a ameaçar a existência de muitos dos agricultores afetados, disse Netter. As vinhas do Ahr, por outro lado, não são tão afetadas pelos poluentes. A sua localização nas encostas íngremes tê-la-ia protegido em grande parte de água contaminada e da lama.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.