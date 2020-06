A chegada de 45 soldados norte-americanos à Colômbia deixa antever violações ao processo de paz acordado entre guerrilha e Estado, denuncia oposição.

Chegada de unidade militar dos Estados Unidos à Colômbia gera polémica

Colômbia e Estados Unidos. De um lado, o maior produtor de cocaína do mundo, do outro, o maior consumidor. A meio da pandemia do novo coronavírus e quando ainda não passou um mês da tentativa de incursão militar na Venezuela dirigida por mercenários norte-americanos a partir da Colômbia, o presidente Ivan Duque reforçou o seu compromisso com a política anti-drogas de Donald Trump e acordou a chegada de 45 soldados norte-americanos ao seu país para "colaborar na luta contra o tráfico de droga".

Apesar de o Estado colombiano ter prometido aos guerrilheiros das FARC que patrocinaria financeiramente a substituição dos campos de coca por outros cultivos com o objetivo de convencer os camponeses a apostar em produtos agrícolas menos valiosos, tem apostado no regresso à erradicação forçada das plantações ilegais através de glifosato lançado por aviões. É mais um tiro no processo de paz cada vez mais debilitado devido às centenas de ex-guerrilheiros e opositores assassinados nos últimos anos e ao regresso à luta armada de muitos ex-combatentes das FARC que se sentiram defraudados.

De acordo com o El País, a notícia da chegada dos soldados norte-americanos, anunciada na semana passada pela embaixada dos Estados Unidos em Bogotá e posteriormente confirmada pelo Ministério colombiano da Defesa, causou polémica. Cinquenta congressistas enviaram uma carta ao presidente para saber o alcance desta missão e perguntar por que "as tropas estrangeiras são autorizadas a chegar sem a autorização do Senado".

Segundo informações oficiais, trata-se de uma Brigada de Assistência das Forças de Segurança (SFAB), ligada ao Comando Sul das Forças Armadas norte-americanas, que desembarca "para aconselhar e assistir operações em nações aliadas". O grupo de soldados teria chegado na segunda-feira por volta do meio-dia e, para evitar a propagação do coronavírus, respeitará a quarentena obrigatória na base militar de Tolemaida, a duas horas de Bogotá.

"As experiências no Iraque e no Afeganistão, juntamente com a formação na academia, construíram os alicerces desta missão. Passamos os últimos seis meses desenvolvendo informação, sincronização e apoio logístico", disse o Tenente Coronel Mike Barrimon, comandante da terceira esquadra da SFAB, que lidera a brigada no país andino.

Já a embaixada informou que a missão será uma oportunidade para mostrar o "empenhamento mútuo contra o tráfico de droga e o apoio à paz regional, ao respeito pela soberania e à promessa duradoura de defender ideais e valores comuns". E que "centrará os seus esforços principalmente nas Zonas Futuro", o nome que o governo Duque dá aos territórios mais afetados pelo conflito. Uma declaração que suscitou dúvidas entre os congressistas da oposição que alertam para o alcance real da brigada e para o papel que esta poderia ter em relação às tentativas de derrubar Nicolás Maduro na Venezuela. Políticos próximos do governo, incluindo o senador e ex-presidente Álvaro Uribe, afirmaram que se trata apenas de uma missão de aconselhamento contra o tráfico de droga.

O facto é que apesar das fortes relações entre os dois países e os programas militares comuns, após meio século de luta contra a droga, a Colômbia continua a ser o principal produtor mundial de cocaína com 169 mil hectares de culturas ilícitas até ao final de 2018. Com a mais importante guerrilha fora de jogo depois da entrega das armas, a produção de cocaína continua a crescer com Nicolás Maduro a acusar as elites políticas e financeiras colombianas de estarem envolvidas no narcotráfico em conluio com as autoridades norte-americanas. O governo colombiano acusa por sua vez o presidente venezuelano de estar envolvido no tráfico de droga.

Nas últimas semanas, estalou a polémica na Colômbia com uma série documental que aponta o ex-presidente Álvaro Uribe de ter sido um importante aliado dos narcotraficantes e de ter permitido massacres contra opositores e populações. O atual presidente, Ivan Duque, que surgiu como herdeiro político de Uribe, rasgou a estratégia do governo anterior que privilegiava uma abordagem de saúde pública do problema. O governo atual mudou a bússola política para reforçar novamente a aliança com os Estados Unidos e promover a erradicação forçada no lugar da substituição concertada das culturas ilegais.

O senador de esquerda, Iván Cepeda, do partido do Pólo Democrático, disse ao El País que vê três cenários perigosos "partindo do princípio de que isto é realmente contra o tráfico de droga". A primeira é que "estas tropas não vão combater os cartéis da droga, mas essencialmente os camponeses e os cultivadores de coca, o que aumenta o perigo de as tropas estrangeiras acabarem envolvidas em atos de violência contra os camponeses".

Por outro lado, o congressista considera que a localização destes militares na Zonas Futuro é um ataque direto ao processo de paz. "Não se entende que nos territórios onde existem PEDETS (Programas de Desenvolvimento Orientados para o Território) em que o acordo de paz deveria estar a ser implementado, estes venham a ser transformados em teatro de operações militares. E, em terceiro lugar, temos vindo a assistir a uma série de acontecimentos em que é evidente que existe um plano de intervenção na Venezuela", numa referência à Operação Gideon e à tentativa de derrubar Nicolás Maduro com o envolvimento de ex-militares venezuelanos, políticos colombianos e mercenários norte-americanos.

