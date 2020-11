Joe Biden chega à frente das sondagens no fim da corrida eleitoral.

Chega ao fim uma das campanhas eleitorais mais invulgares

Joe Biden chega à frente das sondagens no fim da corrida eleitoral.

Termina esta segunda-feira a campanha eleitoral depois de uma tensa corrida que envolveu o atual presidente Donald Trump, candidato republicano, e Joe Biden, candidato democrata. Para além da hostilidade política no âmbito das presidenciais, os protestos nas ruas refletem aquilo que se passou no país durante quatro anos.

O medo da violência é uma realidade que trespassa o país à espera não só dos resultados das eleições de terça-feira mas também de saber se Donald Trump vai reconhecer as presidenciais no caso de haver vitória democrata. As sondagens mais recentes continuam a apontar essa hipótese como a mais provável enquanto o atual presidente já insinua uma alegada fraude eleitoral.

Trump questiona a fiabilidade do sistema de voto por correspondência e lançou o espectro da fraude, aumentando a tensão no país. O facto é que esta constante guerrilha verbal protagonizada pelo atual inquilino da Casa Branca trespassou para a sociedade abrindo fracturas importantes. A grande dúvida é se será possível recuperar o tom existente antes da vitória de Trump.

De acordo com o Washington Post, o antigo vice-presidente de Obama, Joe Biden, ganharia em territórios chave como o Wisconsin e a Pensilvânia, com uma vantagem de 11 e seis pontos, respetivamente, assim como Arizona e Florida, por seis e três pontos. Este jornal e o ABC, no entanto, dão a vitória de Trump no importante reduto da Florida, por dois pontos percentuais. O Wall Street Journal e a NBC News apontam para uma vitória democrata com 52%, contra 42% de Trump.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.