O primeiro-ministro da Turquia, o Presidente francês e o chanceler alemão conversaram este domingo com o presidente russo, apelando a um cessar-fogo.

Guerra na Ucrânia

Chefes de Estado pedem a Putin trégua no conflito com a Ucrânia

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, pediu este domingo a Vladimir Putin, numa conversa telefónica um “cessar-fogo imediato” na Ucrânia e ofereceu-se para mediar soluções que permitam alcançar a paz no país.

"Vamos abrir o caminho para a paz juntos", disse Erdogan a Putin, numa conversa telefónica que durou uma hora, e durante a qual, segundo a agência EFE, a presidência turca informou destacou a importância de uma estabelecer uma trégua para aliviar a crise humanitária e permitir uma solução negociada.

De acordo com a agência Bloomberg, Vladimir Putin disse ao homólogo turco que o governo de Kiev tem de ceder às exigências russas para que os combates terminem.

Também este domingo, o chanceler alemão, Olaf Scholz, pediu hoje a Vladimir Putin que coloque um fim aos combates na Ucrânia e abra corredores de ajuda humanitária.

Numa conversa telefónica, "o chanceler disse que estava muito preocupado”, invocando “as imagens e informações terríveis vindas da Ucrânia", de acordo com um comunicado do Governo alemão, citado pela agência Lusa.

Olaf Scholz pediu ao líder russo que "cesse imediatamente todos os combates e permita o acesso humanitário às zonas de combate".

Os dois governantes concordaram em voltar a falar, em breve.

Nova ronda de negociações ameaçada?

Na quinta-feira, os negociadores da Ucrânia e da Rússia concordaram com um cessar-fogo temporário, bem como o estabelecimento de corredores humanitários.

No entanto os combates não têm dado espaço para cumprir os cessar-fogo já acordados para algumas cidades, como Mariupol. A retirada de civis foi adiada hoje pelo segundo dia consecutivo, devido, de acordo com as autoridades ucranianas à violação do acordo pelas forças russas.

Já o presidente russo, Vladimir Putin, acusou as autoridades ucranianas de frustrar as operações de evacuação humanitária de Mariupol, durante uma conversa telefónica, este domingo, com seu homólogo francês, Emmanuel Macron.



Esta situação leva a que muitos vejam reduzidas as esperanças de progresso numa terceira ronda de conversações Ucrânia-Rússia.

A terceira ronda de conversações entre a Ucrânia e a Rússia deveria acontecer esta segunda-feira, segundo avançou um membro da delegação ucraniana, David Arakhamia, no sábado. Mas, acordo com o Governo alemão, Putin terá referido o seu propósito de aceitar uma terceira ronda de negociações russo-ucranianas no próximo fim de semana.

No entanto, a continuarem os combates, que incidem cada vez mais sobre as cidades, atingindo um número cada vez maior de civis, a probabilidade de se chegar a acordo parece diminuta.

Tentativas de mediação

As tentativas diplomáticas junto das partes envolvidas no conflito têm-se prolongado ao longo do fim de semana.

O primeiro-ministro israelita Naftali Bennett lançou uma tentativa de mediação no sábado com visitas a Moscovo e Berlim e uma conversa telefónica com o Presidente Zelensky.

É "um dever moral", mesmo que "haja poucas hipóteses de sucesso", afirmou citado pela AFP.

O presidente francês Emmanuel Macron também falou com Vladimir Putin ao telefone este domingo. Durante a conversa, Putin acusou a Ucrânia de "não respeitar os acordos alcançados sobre as questões humanitárias", acrescentando que "nacionalistas ucranianos impediram a evacuação" de Mariupol e Volnovaja, usando “a pausa nas hostilidades para fortalecer as suas capacidades” nessas cidades.

O presidente russo negou igualmente que tenham sido as tropas russas a atacar a zona da central nuclear de Zaporizhzhia, na sexta-feira de madrugada, culpando "sabotadores" de estarem por trás do incidente que provocou uma explosão num edifício do complexo nuclear e acrescentando que "as tentativas de culpar a Rússia são parte de uma campanha de propaganda cínica".

China apontada para medir conflito

Numa entrevista publicada no sábado, o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, defendeu que a China deve tentar mediar uma possível resolução do conflito na Ucrânia, considerando que "não há alternativa".

"Não podemos, nós [europeus] ser os mediadores, isso é óbvio”, disse Borrell, numa entrevista ao jornal espanhol El Mundo, lembrando as discussões diplomáticas quadripartidas que desde 2014 reuniam Rússia, Ucrânia, França e Alemanha sobre o processo de paz no leste da Ucrânia.

O diplomata sublinhou, no entanto, que uma possível mediação chinesa não foi ainda proposta nem pela UE nem pela China.

Pequim tem defendido a soberania territorial das nações, mas manteve uma posição ambígua em relação ao conflito na Ucrânia e absteve-se em duas votações de condenação à Rússia na ONU, uma no Conselho de Segurança e outra na Assembleia-Geral.



Este sábado, o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, disse ao secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, que a China se opõe a quaisquer ações que “lancem mais achas para a fogueira” na Ucrânia.

Wang pediu negociações para resolver a crise na Ucrânia, bem como conversas sobre a criação de um mecanismo de segurança europeu “equilibrado”, de acordo com um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês.

Na conversa por telefone, o diplomata chinês disse ainda que os EUA e a Europa devem prestar atenção ao impacto negativo que a expansão da NATO para o leste tem para a segurança da Rússia.

Do lado dos EUA, Blinken mais uma vez pressionou a China a ser mais crítica com a Rússia, indicou o porta-voz do Departamento de Estado norte-americano Ned Price, em comunicado.

Por enquanto, o Governo chinês tem evitado condenar a invasão russa da Ucrânia, tendo expressado oposição às sanções unilaterais impostas a Moscovo pelos Estados Unidos, UE e outros países ocidentais.



(Com agências)

