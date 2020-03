O coordenador da maior organização de estivadores do planeta, Dennis Daggett, informa que vem a Lisboa no início de abril, para coordenar ações concretas que vão interromper o fluxo normal de mercadorias nos portos da Europa.

Chefe dos sindicatos de estivadores de todo o mundo garante que os portos vão parar em solidariedade com os portugueses

Bruno Amaral de Carvalho O coordenador da maior organização de estivadores do planeta, Dennis Daggett, informa que vem a Lisboa no início de abril, para coordenar ações concretas que vão interromper o fluxo normal de mercadorias nos portos da Europa.

O estivador norte-americano Dennis Daggett foi eleito recentemente coordenador mundial do Conselho Internacional de Trabalhadores Portuários (IDC, nas siglas em inglês). Começa o seu mandato com a greve dos trabalhadores portuários de Lisboa, no momento em que os estivadores de Espanha bloqueiam os portos a navios que furem essa paralisação.

O homem forte dos estivadores de todo o mundo entende que a luta dos portugueses implica os estivadores de todos os países. Coincidindo com a versão do Sindicato dos Estivadores e da Atividade Logística (SEAL), defende que a Associação - Empresa de Trabalho Portuário de Lisboa (A-ETL) “não honrou” o acordo assinado com os trabalhadores em 2018 “apesar de ter obtido enormes lucros com o trabalho profissional destes colegas”. Dagget vê este conflito laboral como um balão de ensaio para os patrões atacarem os direitos dos trabalhadores dos portos em todo o planeta.

Esta organização que representa 130 mil estivadores em todo o mundo, de acordo com Dennis Daggett, denuncia a “impunidade e os abusos com que a empresa atua”. Para o coordenador mundial, “os trabalhadores não tiveram outra alternativa senão entrar em greve para lutar pelos seus direitos e pelo futuro da profissão”. Uma luta que tem o apoio “unânime” da IDC e que partiu de uma necessidade, já que a Yilport, grupo turco que detém maioria na empresa, “recusou obter uma solução negociada”.

É por isso que defende uma ação mundial coordenada para bloquear os navios que cancelem as suas escalas em Lisboa ou tentem descarregar a carga em portos próximos, devido à greve no porto da capital portuguesa. Para além do anúncio da Coordenadora Estatal espanhola de Trabalhadores do Mar nesse sentido, como noticiou o Contacto, Dennis Daggett informa que vem a Lisboa no primeiro dia de abril, em conjunto com represantes dos sindicatos da zona europeia da IDC, para coordenar ações concretas que podem interromper o fluxo normal de mercadorias nos portos da Europa.

Considera ainda que o governo português “tem a obrigação social de atender às reivindicações e reivindicações dos trabalhadores” e acrescenta que na sua visão “todo os líderes devem isso aos seus povo e não aos desejos de poder dos grupos empresariais”. Nesse sentido, sublinha que “o caminho do diálogo é o mais produtivo nestes casos”.

Contudo, para o coordenador mundial da IDC há um processo de automatização generalizado que pretende substituir trabalhadores por máquinas: “Os estivadores jamais se oporão a que a tecnologia possa ajudar a melhorar as condições de um trabalho com altas taxas de acidentes e mortes. No entanto, o trabalho manual e não totalmente automático provou ser mais eficiente e também mais rentável para as próprias empresas. Não vamos permitir que as máquinas nos substituam, o emprego e a manutenção de dezenas de milhares de famílias em todo o mundo dependem disso”.

Enumera lutas sucessivas em portos de todo o mundo e sustenta que o conflito “gerado” pela Yilport em Lisboa é um “novo exemplo de má prática empresarial” e promete que tudo farão para defender os estivadores portugueses. “Somos um coletivo muito forte e unido que agirá de forma coordenada para devolver dignidade aos trabalhadores portuários”.



