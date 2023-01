"Com as pessoas que matei, pude encher um cemitério", gabava-se Denaro, figura que se assemelha ao filme e personagem "O Padrinho".

Justiça

Chefe da máfia mais procurado de Itália foi preso após 30 anos de fuga

AFP Numa vida que se assemelha a um filme, Matteo Messina Denaro foi um dos chefes da máfia italiana mais implacáveis, tendo até sido condenado a duas prisões perpétuas. Agora, vai responder por uma vida de crimes.

Procurado há 30 anos pela polícia italiana, o chefe da máfia siciliano, Matteo Messina Denaro, de 61 anos, foi preso na segunda-feira em Palermo.

"Com as pessoas que matei, pude encher um cemitério", gabava-se Denaro, uma figura que se assemelha ao filme e personagem "O Padrinho", de Francis Ford Coppola. Denaro cometeu o primeiro homicídio aos 18 anos.

Com o apelido "Diabólico", foi condenado várias vezes a prisão perpétua e era o líder indiscutível do clã Cosa Nostra, na província de Trapani, na Sicília, embora o seu poder se estendesse muito para além da ilha.

Vida no crime

Nascido a 26 de abril de 1962, em Castelvetrano, no sudoeste da Sicília, Matteo esteve envolvido no crime organizado desde pequeno: o seu pai, Don Ciccio, era o chefe do clã local da máfia.

Em 1989, foi acusado do assassinato de Nicola Consales, proprietário de um hotel que se tinha queixado a uma das suas empregadas (amante de Denaro) de que estava "sempre no caminho destes pequenos mafiosos".

Em 1992, fez parte de um grupo enviado a Roma para tentar assassinar o juiz Giovanni Falcone.



Nesse mesmo ano, participou no assassinato de Vincenzo Milazzo, chefe do clã Alcamo, e estrangulou a sua namorada, grávida de três meses. Os dois cadáveres foram enterrados num campo.

Dissolvido em ácido

Messina Denaro forneceu apoio logístico para organizar ataques em Florença, Milão e Roma, que resultaram num total de dez mortos e 100 feridos.



No verão de 1993, "desapareceu do mapa" começando, assim, uma longa fuga à justiça. Era acusado de associação mafiosa, homicídio, posse de explosivos e roubo, entre outras coisas.

Em novembro de 1993, foi um dos organizadores do rapto de Giuseppe Di Matteo, criança na altura, para forçar o seu pai Santino a retratar-se no testemunho sobre o assassinato do juiz Falcone. Após 779 dias de detenção, a criança foi estrangulada e o seu corpo dissolvido em ácido.

Durante os seus longos anos de fuga, Denaro geriu o seu "negócio" sob o pseudónimo "Alessio" através de "pizzini", mensagens escritas em pequenos pedaços de papel.

Em 2010, a revista Forbes listou-o como um dos dez fugitivos mais perigosos do mundo.

Retrato da polícia do que seria o rosto atual de Denaro. Foto: AFP

Os seus anos em fuga estão rodeados de muitos rumores, incluindo uma alegada operação de cirurgia plástica para o tornar irreconhecível. Tem várias fontes de rendimento, desde o tráfico de droga até ao jogo, tanto em Itália como no estrangeiro.

Em 2000, no final do julgamento contra a máfia chamada "Omega" em Trapani, foi condenado à revelia a prisão perpétua. Nesse ano, muitos dos seus colaboradores foram presos, apertando a rede em torno do chefe. Além disso, a 21 de outubro de 2020, foi novamente condenado à revelia a prisão perpétua por ter sido um dos instigadores do assassinato do juiz Falcone.

