Candidatos chavistas conseguiram 67,6% dos votos numa eleição que contou com 14.400 candidatos num universo de 107 partidos.

Chavismo recupera maioria no parlamento em eleições marcadas pela abstenção

Depois de cinco turbulentos anos no poder legislativo venezuelano, o pleito eleitoral que se realizou no domingo veio definir um novo quadro político para os próximos cinco anos no parlamento daquele país.

Mais de 20,7 milhões de venezuelanos estavam chamados a participar nas eleições parlamentares, com 14.221 centros de votação distribuídos por todo o país. Uma das novidades das legislativas era o aumento de 167 para 277 do número de deputados a serem eleitos. Ou seja, mais 66% do que nas eleições anteriores.

Destes 277 deputados, 52% passaram a ser eleitos através dos partidos e os restantes através de eleição nominal. Durante o dia de domingo, a acompanhar o processo eleitoral com 14.400 candidatos num universo de 107 partidos, estiveram 1.500 supervisores venezuelanos e 200 representantes internacionais de 34 países.

De acordo com os números do Conselho Nacional Eleitoral, encabeçado por Indira Alfonzo, já com 82,35% dos boletins contados, o chavismo recebeu 67,6% dos votos contra os 17,95% da principal coligação opositora. Numa eleição marcada pela forte abstenção, só 31% dos eleitores é que foram às urnas.

Em terceiro lugar, ficou outra coligação opositora que alcançou os 4,19% dos votos contados até ao momento. Atrás, a candidatura liderada pelo Partido Comunista da Venezuela conseguiu 2,73% da escolha dos eleitores.

Após a divulgação dos dados, o Presidente Nicolás Maduro felicitou o partido vencedor e o povo venezuelano "pela grande vocação democrática" expressa durante as eleições. "Sabemos como ganhar e perder, e hoje foi a nossa vez de ganhar. Uma mudança de ciclo está a chegar, um ciclo de trabalho, de recuperação do país, da economia, com soberania, com independência, em paz", afirmou Maduro.

O ex-presidente do governo espanhol, José Luis Rodríguez Zapatero, que foi um dos observadores, apelou a uma "reflexão calma e serena" da União Europeia (UE) sobre estas eleições. "A diplomacia da UE baseia-se na solução pacífica dos conflitos, baseia-se no respeito pelos procedimentos, e eu gostaria que a UE reflectisse depois destas eleições para avaliar em que é que a política de sanções resultou, especialmente a política do Presidente Trump ou a política de não reconhecimento", afirmou Zapatero.

Para o observador internacional, não reconhecer os resultados eleitorais "poderia levar ao maior absurdo da história do direito internacional". Porque se o parlamento eleito no domingo não for reconhecido e a assembleia que deixa de estar em funções "já não existe porque finalizou o seu mandato, e se o Presidente Maduro não é reconhecido devido à hipotética acusação de fraude em 2018, e se o Presidente Guaidó era presidente por uma assembleia que já não existe, portanto, também esse hipotético reconhecimento [de Guaidó] também termina", explicou.

Já o ainda deputado da oposição Juan Guaidó, que se recusou a reconhecer e a participar no ato eleitoral, afirmou que a afluência de 30% é "pura falsidade". Com a decisão de boicotar as eleições, Guaidó e os seus aliados opositores vão perder o controlo do parlamento e fica sem efeito o mecanismo pelo qual foi reconhecido Presidente por dezenas de países.



