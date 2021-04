Chauvin considerado culpado de todas as acusações no homicídio de George Floyd

O ex-agente policial norte-americano Derek Chauvin foi esta terça-feira considerado culpado de todas as acusações no julgamento do homicídio do afro-americano George Floyd.

Lusa O ex-agente policial norte-americano Derek Chauvin foi esta terça-feira considerado culpado de todas as acusações no julgamento do homicídio do afro-americano George Floyd.

Chauvin - que na sala de tribunal ouviu impassível a palavra “culpado” ser pronunciada por três vezes na deliberação dos jurados, para os crimes de assassínio em segundo grau, homicídio em terceiro grau e homicídio - foi levado sob custódia policial, algemado, depois de fazer uma ligeira vénia na direção do juiz.



A pena a que Chauvin irá ser condenado será determinada em sentença judicial, a agendar pelo tribunal do condado de Hennepin, na cidade de Minneapolis.

O crime de assassínio em segundo grau é punível com até 40 anos de prisão; homicídio em terceiro grau, com pena máxima de 25 anos, e homicídio em segundo grau, com pena de prisão de até 10 anos.

