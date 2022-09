Ali Riza Polat e Amar Ramdani são acusados de fornecer armas e financiar o atentado ao jornal satírico.

Mundo 4 min.

Justiça

Charlie Hebdo. Alegados cúmplices do ataque voltam a ser julgados

AFP Ali Riza Polat e Amar Ramdani são acusados de fornecer armas e financiar o atentado ao jornal satírico.

Mais de sete anos e meio após os chocantes ataques contra a redação do jornal satírico Charlie Hebdo e da loja Hyper Cacher, começou o julgamento de recurso de dois alegados apoiantes dos autores dos ataques jihadistas, esta segunda-feira, em Paris.

Durante três dias de terror, de 7 a 9 de janeiro de 2015, os irmãos Saïd e Chérif Kouachi e Amedy Coulibaly levaram a cabo o combate jihadista contra a liberdade de expressão, as forças de segurança e a comunidade judaica em solo francês, e mataram 17 pessoas, incluindo os caricaturistas Cabu e Wolinski.

França homenageia vítimas dos atentados contra o semanário Charlie Hebdo A sede do semanário satírico Charlie Hebdo foi atacada na manhã de 07 de janeiro de 2015. Foi o primeiro dos ataques desse dia e seguintes, que provocaram um total de 17 vítimas em vários locais de Paris e na região da capital francesa.

A sua jornada mortífera e coordenada terminou com as suas mortes num duplo assalto policial.

O presidente do tribunal especial de recurso, Jean-Christophe Hullin, declarou a audiência aberta por volta das 10h10 desta segunda.

Julgamento decorre até 21 de outubro

O tribunal começou por verificar a identidade dos dois arguidos, Ali Riza Polat e Amar Ramdani, e depois as constituições das partes civis.

Apenas um pequeno número das cerca de 300 partes civis tomou os seus lugares na sala de audiências. Entre eles, o diretor da publicação de Charlie Hebdo, Riss, ferido no ataque contra a redação, a antiga colunista Sigolène Vinson, também sobrevivente do ataque, ou o antigo refém da Hyper Cacher, Lassana Bathily.

Gala Renaud, a viúva de Michel Renaud, que foi morto no ataque ao Charlie Hebdo, entrou na sala de audiências com um cartaz com fotografias das vítimas.

Os dois arguidos, ambos próximos de Amedy Coulibaly, estão a ser julgados dois anos após o seu primeiro julgamento. O tribunal terá até 21 de outubro para avaliar o grau de responsabilidade de cada um na preparação dos atentados.

Ali Riza Polat, um homem franco-turco de 37 anos que enfrenta as acusações mais pesadas e uma sentença de prisão perpétua, marcou a primeira audiência "histórica" com um discurso agressivo e intempestivo.

Arguidos negam ligação com os ataques

Os juízes tinham-no condenado a trinta anos de prisão por cumplicidade nos crimes cometidos pelos Kouachi e Coulibaly.

Amar Ramdani recebeu a pena máxima de 20 anos por associação criminosa terrorista.

Jornais franceses publicam carta aberta em defesa da revista Charlie Hebdo Cerca de 100 órgãos de comunicação social em França publicaram hoje uma carta aberta apelando à defesa da liberdade de expressão, em apoio à revista Charlie Hebdo, quando decorre o julgamento dos atentados de 2015.

Ambos os homens negaram sempre qualquer ligação com os ataques.

A primeira manhã da audiência foi dedicada a questões processuais. A defesa de Ali Riza Polat pretende, em particular, pedir a exploração de documentos negligenciados pelos investigadores na altura.

Após a leitura de um resumo das investigações, o tribunal examinará então as personalidades dos dois arguidos, antes de começar a examinar os factos do caso, a partir de terça-feira.

A investigação titânica e os debates em primeira instância não permitiram dissipar todas as zonas cinzentas em torno dos ataques, desde o circuito das armas aos patrocinadores dos assassinatos cometidos em nome da Al-Qaeda na Península Arábica (Aqpa) pelos Kouachi e o Estado Islâmico (EI) por Coulibaly.

Ali Riza Polat é suspeito de ter organizado a busca de armas para Amedy Coulibaly, que como ele é natural de Grigny (Essonne), e de ter intervindo em todas as fases da preparação dos ataques, o que ele rejeita liminarmente.

80 pessoas chamadas a testemunhar

"Este julgamento será a última oportunidade para corrigir os erros de uma cadeia judicial esmagada pela escala destes ataques, e para voltar à razão quanto ao papel exato do Sr. Polat, um delinquente de direito comum a quem foi erradamente atribuído um papel que nunca desempenhou", dizem os seus advogados, Moad Nefati e Rachid Madid.

Amar Ramdani é acusado de ter fornecido armas a Amedy Coulibaly, que tinha conhecido na prisão, e de ter financiado os ataques, dos quais se defende.

Cerca de 80 testemunhas são convocadas a comparecer. Entre eles, a maioria dos nove homens condenados definitivamente, no final do julgamento realizado no outono de 2020, a penas que vão de quatro a 18 anos de prisão. Nenhum deles recorreu da sentença.

Ataque a Charlie Hebdo foi há um ano Esta semana, Paris está a ser palco de várias cerimónias de homenagem às vítimas dos atentados terroristas de 7 a 9 de Janeiro do ano passado.

Os familiares das vítimas e sobreviventes dos ataques deverão prestar declarações na quinta-feira, onde reviverão o horror dos crimes que dizimaram a redacão do jornal, mataram uma agente da polícia municipal em Montrouge, bem como clientes e empregados de uma loja de conveniência judaica.

"O facto de haver um segundo julgamento é difícil para nós, é doloroso, mas pelo menos deve ser útil, deve servir um propósito", disse o advogado do Charlie Hebdo, Richard Malka, antes da audiência.

Os ataques de janeiro de 2015 marcaram o início de uma série desastrosa de ataques jihadistas, como o ataque de 13 de novembro, cujo julgamento terminou em junho, e o ataque na avenida Promenade des Anglais, em Nice, que está atualmente a ser julgado no mesmo tribunal.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.