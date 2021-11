Criança desapareceu de uma tenda de campismo na madrugada do dia 16 de outubro. A polícia ofereceu uma recompensa de um milhão de dólares australianos por qualquer informação sobre o seu paradeiro.

Resgate

"Chamo-me Cleo". Menina de 4 anos desaparecida há 18 dias na Austrália foi encontrada viva

Criança desapareceu de uma tenda de campismo na madrugada do dia 16 de outubro. A polícia ofereceu uma recompensa de um milhão de dólares australianos por qualquer informação sobre o seu paradeiro.

(Paula Freitas Ferreira)

Cleo Smith, a menina de quatro anos desaparecida há 18 dias na Austrália Ocidental, foi encontrada viva e bem de saúde, numa casa trancada a apenas seis minutos da morada da família. Um homem de 36 anos está a ser interrogado pela polícia, que já descartou qualquer ligação dos pais da criança ao seu desaparecimento. “Durante todo este tempo estivemos à procura de uma agulha num palheiro”, disseram as autoridades australianas. Essa “agulha” surgiu na madrugada desta quarta-feira, quando a polícia recebeu uma informação acerca de um automóvel, e invadiu a casa onde se encontrava a criança.

“O meu nome é Cleo”, terá respondido a menina quando um dos agentes a segurou no colo e lhe perguntou como se chamava, revelou Col Blanch, o chefe da polícia da WA (Western Australia), acrescentando que a menina foi encontrada numa das salas da casa.

"Encontrar uma menina - uma menina vulnerável - depois de 18 dias… Claro que as pessoas pensam o pior, mas o mais importante é que nunca perdemos a esperança", disse ainda Blanch, citado pela Network Seven, uma rede de televisão australiana.

Após a notícia do seu aparecimento, uma onda de alívio percorreu a Austrália, que durante mais de duas semanas acompanhou o caso com preocupação e já com pouca esperança de vir a receber boas notícias. Esta quarta-feira, os pais de Cleo publicaram uma fotografia da menina a dar conta de que esta já tinha sido encontrada “viva e bem”.

“A nossa família está novamente completa”, escreveu Ellie Smith, a mãe da criança de quatro anos, na rede social Instagram, onde durante 18 dias foi publicando apelos para que fossem dadas quaisquer informações que pudessem levar a polícia a encontrar a filha.

Além da notícia do resgate de Cleo, a polícia publicou imagens do momento em que a criança foi encontrada e que mostram a menina a sorrir e "tão bem quanto poderíamos esperar, tendo em conta as circunstâncias", revelou o responsável da polícia australiana Chris Dawson, citado pela BBC. A menina está agora no hospital a receber cuidados médicos.



Buscas envolveram 100 agentes e recompensa atraiu caçadores de prémios

Cleo Smith desapareceu na noite de 16 de outubro da tenda da família no acampamento Quobba Blowholes, num local remoto da Austrália Ocidental, perto da cidade de Carnarvon, a cerca de 900 quilómetros de Perth, o que levou a polícia australiana a desencadear uma busca massiva, por ar, terra e mar, e que envolveu 100 agentes, enviados da capital do estado, Perth.

Chegou a ser oferecida uma recompensa de um milhão de dólares australianos (640 mil euros) por qualquer informação sobre o paradeiro de Cleo. Houve relatos, conta a BBC, de que caçadores de recompensas viajaram para a região na tentativa de resgatarem o valor da recompensa. A polícia anunciou que não espera que o prémio venha a ser reclamado.

Além da pista sobre um carro, a ABC News avançou que o homem de 36 anos que morava na casa terá sido visto por um vizinho a comprar fraldas. "Não fizemos a ligação sobre para quem ele estaria a comprá-las ... ", disse o vizinho.

Além da comunidade local, toda a Austrália acordou esta quarta-feira com uma sensação de júbilo. O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, tuitou, logo de manhã, que o resgate de Cleo é "uma notícia maravilhosa e reconfortante" e o detetive Blanch confidenciou à rádio 6PR que foi "incrível ver detetives experientes a chorar abertamente de alívio".

