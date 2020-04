O incêndio que lavra há vários dias chegou a Pripyat, na Ucrânia, onde se situa a antiga central nuclear de Chernobyl que sofreu um acidente em 1986.

Chamas em Chernobyl aproximam-se de depósitos de resíduos radioativos

Bruno Amaral de Carvalho O incêndio que lavra há vários dias chegou a Pripyat, na Ucrânia, onde se situa a antiga central nuclear de Chernobyl que sofreu um acidente em 1986.

As chamas que avançam sem parar na zona de exclusão onde se deu o desastre nuclear de Chernobyl aproximam-se agora dos depósitos de resíduos radioativos. Desde 4 de abril que o fogo pôs as autoridades em alerta numa região onde há décadas que não vive ninguém. Pripyat é hoje uma cidade fantasma e o incêndio está a dois quilómetros dos detritos radioativos, afirmou Yaroslav Emelianenko, membro do conselho público da Agência Estatal para a Gestão da Zona de Exclusão.

"O incêndio atingiu Pripyat e está a dois quilómetros do depósito de Pidlisny, onde estão armazenados os resíduos mais radioativos de toda a zona de Chernobyl", explicou Emelianenko no Facebook. Os incêndios florestais na zona de exclusão em torno da central nuclear de Chernobyl, no norte da Ucrânia, têm consumido floresta há vários dias e a agência afirmou no domingo que "estes incêndios são importantes porque durante a combustão são libertados para a atmosfera radionuclídeos artificiais [...] que permaneceram fixos na vegetação e na capa superficial do solo e são transportados ao longo de distâncias consideráveis".

No entanto, declarou que a concentração das partículas libertadas é demasiado baixa para representar qualquer perigo para os seres vivos. Contudo, a 6 de abril, foi registado um nível de radioatividade 16 vezes superior ao normal no epicentro do incêndio e, na semana passada, as autoridades prenderam um homem de uma cidade próxima por suspeita de ter ateado o fogo.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.