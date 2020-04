Em média, a linha de apoio para crianças em risco recebeu cerca de 700 chamadas por dia, só no mês passado.

Chamadas para linha de apoio a crianças em risco quase duplicaram em França

As chamadas para a linha de apoio para crianças em risco quase duplicaram em França, numa altura em que aquele país cumpre mais de um mês de confinamento por causa do novo coronavírus, divulgou hoje o Governo francês.

“Mais 89%, é o aumento do número de chamadas para a linha de apoio registado na semana passada”, disse o secretário de Estado francês para a Proteção da Criança, Adrien Taquet, em declarações no Senado (câmara alta do parlamento francês).

“Isto não nos surpreende, é um sinal do aumento da violência durante este período de confinamento. Mas também quero vê-lo como um sinal, um barómetro da nossa vigilância acrescida" em termos da violência contra as crianças, declarou Adrien Taquet.

Em média, a linha de apoio para crianças em risco (que em França tem o número 119) recebeu cerca de 700 chamadas por dia.

Desde o início deste mês, e para responder aos potenciais riscos para a ocorrência de violência intrafamiliar (que é relativa a ou acontece no interior da família ou do grupo familiar) por causa do confinamento decretado devido à pandemia da covid-19, a linha telefónica foi reforçada com uma outra linha na Internet para denúncias.

Este novo serviço online, destinado a vítimas que não conseguem estar sozinhas para contactar a linha telefónica de apoio, registou mais de 200 referências por semana, segundo precisou o secretário de Estado francês.

Desejando que "todas as chamadas não fiquem sem resposta", o governante apelou a uma maior coordenação entre as unidades de recolha de informação e os assistentes sociais, para que possam ser realizadas as investigações a famílias onde as crianças estão em perigo.

Estima-se que uma criança morra a cada cinco dias em França na sequência de violência doméstica e que cerca de 52 mil menores são vítimas de violência, maus-tratos ou de abandono todos os anos.

França regista, desde o início da pandemia, um total de 20.796 mortos e 117.304 casos confirmados de covid-19, segundo dados anunciados na terça-feira.

As medidas de confinamento decretadas pelo governo francês prolongam-se até 11 de maio.

A nível global, o novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já provocou mais de 178.500 mortos e infetou mais de 2,5 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Mais de 583 mil doentes foram considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.

