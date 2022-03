A Câmara Municipal de Mariupol tinha anunciado hoje uma nova tentativa de retirada de civis a partir das 12h locais, depois de no sábado ter sido impossível abrir o corredor humanitário acordado com a Rússia.

Guerra na Ucrânia

Cessar-fogo para retirada de civis em Mariupol voltou a ser adiado

Redação A Câmara Municipal de Mariupol tinha anunciado hoje uma nova tentativa de retirada de civis a partir das 12h locais, depois de no sábado ter sido impossível abrir o corredor humanitário acordado com a Rússia.

Uma evacuação da cidade do sul de Mariupol foi interrompida por um segundo dia, com as autoridades ucranianas a afirmarem que a Rússia violou novamente um acordo de cessar-fogo temporário mediado para permitir a passagem segura de civis.

A Câmara Municipal de Mariupol tinha anunciado hoje uma nova tentativa de retirada de civis a partir das 12h locais, depois de no sábado ter sido impossível abrir o corredor humanitário acordado com a Rússia devido aos combates contínuos.



Mariupol anuncia nova tentativa de retirada de civis A retirada da população da cidade, de 450 mil habitantes, será feita a partir de três pontos por autocarros municipais e em transporte privado, seguindo os todos veículos em coluna, indicou a câmara de Mariupol.

Segundo o município, vários autocarros partiram de Zaporizhia para Mariupol para recolher civis que queriam deixar a cidade estratégica das margens do mar interior de Azov.



A mais recente contagem da ONU avança que mais de 1,5 milhões de pessoas já fugiram da Ucrânia desde a invasão russa, principalmente para a Polónia e a Moldávia.

(Com agências)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.