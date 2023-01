Rússia diz que parou de lutar, a Ucrânia considera que cessar-fogo "é um disfarce".

Mundo 2 min.

Guerra na Ucrânia

Cessar-fogo na Ucrânia. Realidade ou hipocrisia?

Redação Rússia diz que parou de lutar, a Ucrânia considera que cessar-fogo "é um disfarce".

A Rússia avançou esta sexta-feira, 6, que as suas tropas pararam de lutar na Ucrânia ao meio-dia (hora local). A ordem, dada diretamente do Presidente Vladimir Putin, é para se cumprir um cessar-fogo de 36h, durante os festejos do Natal ortodoxo.

As sirenes de ar soaram em todo o país pouco depois do prazo, disse a Ucrânia. O Ministério da Defesa da Rússia disse que os russos pararam de disparar em toda a linha da frente, mas acusou a Ucrânia de continuar a disparar. Antes, os oficiais militares russos já tinham dito que continuariam a lutar se fossem atacados.

Kiev e os aliados nos EUA e na Europa rejeitaram a oferta surpresa de Putin. O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy chamou-lhe uma proposta de Moscovo para obter uma pausa nos combates "para intensificar a guerra".



Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de instagram. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

“Agora querem usar o Natal como disfarce para parar, pelo menos temporariamente, o avanço dos nossos combatentes no Donbass e trazer equipamentos, munições e homens mobilizados para mais perto das nossas posições. O que isso trará? Apenas mais um aumento no número de mortos", sublinhou o chefe de Estado ucraniano, no seu habitual discurso noturno diário divulgado nas redes sociais.

O governante insistiu que "todos sabem como o Kremlin usa as paralisações na guerra para continuar a guerra com vigor renovado", alertando que esta não é a forma "para acabar com a guerra mais rápido”.

“O que é necessário é que os cidadãos da Rússia encontrem a coragem para se libertar do seu vergonhoso medo de um homem no Kremlin, pelo menos durante 36 horas, pelo menos no Natal", vincou.

Após o anúncio de um cessar-fogo pela Rússia, um conselheiro do Presidente ucraniano já tinha qualificado de “hipocrisia” a medida.

Já o Presidente dos EUA, Joe Biden, disse hoje que o seu homólogo russo, Vladimir Putin, está a tentar “ganhar fôlego”, com o anúncio de um cessar-fogo na Ucrânia, enquanto a chefe da diplomacia alemã, Annalena Baerbock, desvalorizou a medida de Moscovo, afirmando que não trará "nem liberdade nem segurança às pessoas que vivem diariamente com medo sob ocupação russa".

O ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, James Cleverly, considerou que o cessar-fogo “não fará nada para promover as perspetivas de paz”.

O cessar-fogo surge quando o Kremlin intensificou, nas últimas semanas, os ataques com mísseis e drones aos centros urbanos e infraestruturas de energia ucranianos.

Em resposta, os aliados de Kiev estão a aumentar a ajuda militar, comprometendo-se a fornecer veículos blindados e outras armas.

As forças da Ucrânia expulsaram as tropas russas de cerca de 40% do território que tinham ocupado no início da invasão.







(Com agências)

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.