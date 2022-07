Os primeiros cargueiros com cereais ucranianos deverão sair dos portos de Odessa, Chernomorsk e Yuzni em breve.

Guerra na Ucrânia

Cereais. Centro de coordenação de exportações abre na Turquia

O Centro de Coordenação Conjunta (CCC), responsável pelo controlo das exportações ucranianas de cereais através do Mar Negro, foi oficialmente inaugurado esta quarta-feira em Istambul, em conformidade com os acordos assinados a 22 de julho.

O centro, alojado numa academia militar, será dirigido por "cinco representantes da Rússia, Ucrânia e ONU, bem como da Turquia, tanto militares como civis", disse o ministro da Defesa turco, Hulusi Akar, durante uma breve cerimónia.

Nos termos dos acordos de quatro meses assinados entre a Rússia e a Ucrânia, mediados pela Turquia e sob a égide da ONU, o CCC será responsável pela realização de inspeções aos navios que partem e chegam a Istambul para garantir que não transportam nada para além de cereais.

Cerca de 25 milhões de toneladas de cereais, particularmente trigo, ficaram retidos nos portos ucranianos devido à invasão russa desde 24 de fevereiro, deixando os mercados mundiais desesperadamente sem abastecimento.

Primeiros navios deverão sair da Ucrânia em breve

Segundo Akar, as caravanas partirão dos portos de Odessa, Chernomorsk e Yuzni. "A preparação e planificação das primeiras partidas está em curso", assegurou.

Estes três portos ucranianos "retomaram o trabalho", anunciou simultaneamente a marinha ucraniana.

Especificando que não haveria "nenhuma presença militar" em torno destas caravanas, Akar enumerou as várias tarefas de que o CCC é incumbido.

O CCC deve registar e controlar os navios mercantes que irão participar nas caravanas, rastreá-los via Internet e satélite, revistar os navios "com equipas de inspeção conjuntas em locais apropriados" quando são carregados nos portos ucranianos e aquando da sua chegada aos portos turcos.

Se necessário, a desminagem será decidida e organizada "pelas partes". "No entanto", acrescentou o ministro, "não há necessidade disso nesta fase".

"Aqueles que vão trabalhar aqui sabem que os olhos do mundo estão neles", insistiu o ministro turco, esperando que o centro "contribua melhor para as necessidades humanitárias e a paz coletiva".

Após um ataque russo em Odessa no sábado de manhã, no dia seguinte à assinatura do acordo de exportação, a Turquia disse que estava "preocupada".

"O ataque de Odessa preocupou toda a gente", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros turco Mevlut Cavusoglu nesta quarta-feira de manhã.

"Este não é o tipo de ataque para impedir que o porto funcione. Mas não deve ser repetido. Esperamos que o acordo possa funcionar sem problemas", sublinhou.

