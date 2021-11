Cerca de oito mil turmas de escolas primárias de França estão sem aulas. Na terça-feira, eram seis mil.

Cerca de oito mil turmas da primária sem aulas em França

Tiago RODRIGUES Cerca de oito mil turmas de escolas primárias de França estão sem aulas esta quinta-feira, afirmaram vários sindicatos de professores após uma reunião com o Ministério da Educação. Na terça-feira, eram seis mil.

"O Ministério disse-nos esta manhã (quinta-feira) que oito mil turmas estão atualmente dispensadas nas escolas primárias", afirmou à AFP Guislaine David, secretária-geral da Snuipp-FSU, o principal sindicato das escolas primárias.

O número de turmas que foram dispensadas devido à pandemia de covid-19 aumentou acentuadamente na última semana em França, para o nível mais alto desde o início do ano letivo, em setembro.

Na terça-feira, o ministro da Educação, Jean-Michel Blanquer,afirmou na Assembleia Nacional que seis mil turmas estavam sem aulas. Na sexta-feira passada já tinham sido canceladas as aulas em quatro mil.

Estas aulas são "da escola primária, em particular, onde estão a fazer testes de saliva", disse o ministro, recordando que, no ano passado, "no auge da pandemia", quando as escolas estavam abertas, ainda havia 12 mil turmas sem aulas.

Desde o início do ano letivo, o número de turmas dispensadas tinha aumentado para quase 3.300 em 16 de setembro, antes de diminuir gradualmente e depois aumentar ligeiramente no final de outubro. A 22 de outubro, antes das férias do Dia de Todos os Santos, havia 1.246 turmas dispensadas.

