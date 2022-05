As evacuações lideradas pela ONU devem continuar esta sexta-feira na enorme fábrica de Azovstal, o último reduto da resistência ucraniana em Mariupol.

Guerra na Ucrânia

Cerca de 500 civis já foram retirados de Mariupol, russos intensificam ataques

AFP "Cerca de 500 civis" foram retirados da cidade de Mariupol, no sudeste da Ucrânia, que foi cercada e bombardeada pelos russos, disseram as autoridades ucranianas esta sexta-feira, acrescentando que as evacuações prosseguem.

"Conseguimos retirar quase 500 civis" desde o início desta operação "difícil" organizada pela ONU, disse o chefe da administração presidencial, Andriy Yermak, no Telegram. "A Ucrânia continuará a fazer tudo para salvar todos os civis e militares" presos em Azovstal, assegurou.

As evacuações lideradas pela ONU, que começaram no fim de semana passado, devem continuar esta sexta-feira na enorme fábrica Azovstal, o último reduto da resistência ucraniana neste porto estratégico no sul de Donbass, disse à AFP a vice-primeira-ministra Iryna Verechtchuk.

A ONU, em colaboração com o Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV), anunciou na tarde de quinta-feira que tinha enviado um novo comboio para Azovstal, onde centenas de soldados, muitos deles feridos, e cerca de 200 civis ainda permanecem, de acordo com a autarquia local.

"Hoje [sexta-feira] estamos a concentrar-nos em Azovstal", salientou Verechtchouk. "A operação está a começar agora. Rezamos pelo seu sucesso", acrescentou.

Na quinta-feira à noite, Verechtchouk disse que os residentes de Marioupol estavam a ser chamados para se reunirem às 10h GMT (12h no Luxemburgo) à porta de um centro comercial de Marioupol para serem retirados.

Rússia intensifica ataques contra a fábrica Azovstal

As tropas russas intensificaram os ataques contra a fábrica Azovstal, na cidade sitiada de Mariupol, enquanto avançam no objetivo de controlar as regiões de Donetsk e Lugansk, no leste da Ucrânia, segundo o Alto Comando do Exército Ucraniano.

De acordo com um relatório publicado no Facebook e divulgado pela agência local Ukrinform, "os invasores russos continuam a bloquear as unidades de defesa ucranianas dentro da fábrica de Azovstal", último reduto da resistência ucraniana naquela cidade portuária estratégica.

Segundo a agência Efe, ainda há centenas de civis entrincheirados desde o início da invasão em 24 de fevereiro, incluindo crianças, embora alguns já tenham conseguido sair graças a uma operação de evacuação patrocinada pela ONU e pela Cruz Vermelha.

Ao mesmo tempo, a ofensiva é mantida no leste, onde Moscovo aspira alcançar o controlo total das regiões de Donetsk e Lugansk e manter uma rota terrestre entre esses territórios e a Crimeia, anexada pela Federação Russa.

O relatório militar especifica que foram atacadas as posições ucranianas na direção de Lyman, Siversk e Popasna, enquanto no norte da região de Khérson e Mykolaiv, os invasores russos bombardearam área das quais se tinham retirado.

A situação tem sido mais calma na direção do rio Bug do Sul, o segundo mais importante do país que desagua no Mar Negro, onde as tropas russas mantiveram as fronteiras capturadas.

De acordo com o comando ucraniano, as tropas russas estão a expandir os sistemas de defesa aérea, enquanto reagrupam e restauram as capacidades de combate das suas unidades.

Estão igualmente a fazer reconhecimento aéreo para detetar as posições das forças ucranianas e as suas futuras rotas de avanço.

Segundo o relatório, cerca de 300 soldados “inimigos” feridos estão num hospital montado pelas tropas russas na cidade de Kupiansk.

EUA dizem que não vão informar Kiev da localização de comandantes russos

O Pentágono disse na quinta-feira que só faculta informações de inteligência à Ucrânia para “defender o país” e não sobre a localização de comandantes russos no terreno.

Foi desta forma que o porta-voz do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, John Kirby, reagiu numa conferência de imprensa sobre um artigo do The New York Times, no qual se afirma que os serviços de inteligência norte-americanos transmitiram à Ucrânia dados que permitiram localizar e eliminar uma dúzia de generais russos.

A ajuda de inteligência permitiu que o Exército ucraniano selecionasse os seus alvos no teatro de operações militares em tempo real, segundo o jornal nova-iorquino, que citou altos funcionários dos Estados Unidos.

“Os Estados Unidos fornecem informações sobre o campo de batalha para ajudar os ucranianos a defender o seu país… nós não facultamos informações sobre a localização de líderes militares de alto escalão no campo de batalha, nem participamos nas decisões sobre o que atacar”, apontou John Kirby.

O porta-voz do Pentágono indicou que as Forças Armadas da Ucrânia têm mais informações de inteligência do que as disponíveis nos Estados Unidos.

“Esse é o país deles, o território deles e eles são capazes de recolher inteligência por conta própria”, ressaltou.

Questionado se o Departamento de Defesa norte-americano considera as informações publicadas pelo The New York Times “falsas”, John Kirby evitou responder e disse que não entraria em detalhes sobre a partilha de dados de inteligência.

De acordo com o jornal, os Estados Unidos alegadamente terão ajudado a Ucrânia a antecipar movimentações das tropas russas e pormenores sobre a localização do quartel-general móvel do Exército russo.

O The New York Times indica que, em conjunto com informações recolhidas pelo Exército ucraniano graças à interceção de comunicações russas, foi possível localizar oficiais russos de alta patente e lançar ataques de artilharia contra as suas posições.

(Com Lusa)

