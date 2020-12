Da Europa à América Latina, passando pelo Médio Oriente, os diferentes governos estão a anunciar a decisão para evitar a importação da nova variante de covid-19.

Cerca de 30 países suspendem ligações aéreas com Reino Unido

Depois da conferência de imprensa, no sábado, do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, sobre a nova variante de covid-19 detetada naquele país, foram vários os países que decidiram suspender as ligações aéreas com o Reino Unido.



Numa tentativa de impedir a importação da nova variante, a proibição ou restrição nos voos operados de e para a outra margem do Canal da Mancha sucederam-se nas últimas 24 horas.

O Luxemburgo tomou já a decisão de suspender as viagens aéreas e a medida entrou em vigor à meia-noite. Deve vigorar durante 24 horas, até se obter novas informações científicas sobre a nova variante mais contagiosa que circula entre os britânicos.

Em Portugal, só será permitida a entrada de portugueses e residentes nos voos que cheguem do Reino Unido e com teste de rastreio feito e resultado negativo. A medida tem efeitos já a partir desta segunda-feira.

Por sua vez, Itália decidiu suspender todos as ligações com o Reino Unido até 6 de janeiro. "Como governo temos o dever de proteger os italianos, por isso, após notificar o governo britânico, juntamente com o Ministério da Saúde, estamos prestes a assinar a disposição de suspender os voos com a Grã-Bretanha. A nossa prioridade é proteger a Itália e os nossos compatriotas", afirmou o ministro italiano dos Negócios Estrangeiros, Luigi di Maio.

Já a Bélgica decidiu fazê-lo, como no caso do Luxemburgo, por apenas um período de 24 horas. O país também suspendeu as ligações ferroviárias com o Reino Unido.

No caso dos Países Baixos, a decisão está tomada e vai até 1 de janeiro. "O Gabinete está a acompanhar de perto a evolução da covid-19 no estrangeiro e está a investigar as possibilidades de medidas adicionais para outros meios de transporte", pode ler-se numa declaração anunciada no sábado pelo Governo dos Países Baixos.

Em França, Dinamarca e Irlanda, a suspensão tem uma duração de 48 horas. Dublin decidiu ainda parar as ligações marítimas entre os dois países.

Outros países, para além do Reino Unido, decidiram suspender ligações a destinos com a nova estirpe como é o caso da África do Sul. Foi o caso da Alemanha, Israel, de El Salvador, da Turquia (que também suspendeu voos com a Dinamarca e Países Baixos) e da Suíça.

Espanha planeia reforçar o controlo dos testes PCR em passageiros que chegam ao seu território provenientes do Reino Unido, mas até agora não cancelou qualquer voo.



Restantes países que suspendem ligações com Reino Unido:

Peru, Bulgária (até 31 de janeiro), Roménia (durante 14 dias), Lituânia (até 31 de dezembro), Letónia (até 1 de Janeiro), Estónia (até 31 de dezembro), Finlândia (durante 14 dias), Chile (durante 14 dias), Colômbia, República Checa, Suécia, Canadá, Áustria, Argentina, Marrocos, Croácia, Kuwait, Polónia e Arábia Saudita.

