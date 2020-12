Este número pode ser muito superior e refere-se a crianças, jovens e adultos que estiveram em instituições públicas e religiosas entre 1950 e 1999.

Mundo 2 min.

Cerca de 250 milhões de neozelandeses sofreram abusos em instituições

Este número pode ser muito superior e refere-se a crianças, jovens e adultos que estiveram em instituições públicas e religiosas entre 1950 e 1999.

A comissão que está a analisar os abusos a mais de 250 mil pessoas na Nova Zelândia no âmbito de instituições públicas de cuidados a menores e adultos fragilizados tem tido um complexo trabalho pela frente ao longo de dois anos e pressões que já levaram à demissão do seu presidente.



Esta quarta-feira, este grupo de trabalho divulgou o seu relatório intercalar, que constatou que até 250 mil pessoas sofreram abusos durante o período de tempo investigado. Um total de 655 mil pessoas passaram, entre 1950 e 1999 por orfanatos, lares para pessoas com deficiência e instituições de saúde mental, entre outros. São números assombrosos.



Até agora, 1.900 sobreviventes de abusos contactaram a comissão e esperam que outros milhares o façam, descrevendo a extensão dos abusos nos cuidados estatais como "significativos", e mais do que se pensava inicialmente.

A comissão foi anunciada no início de 2018 pela primeira-ministra, Jacinda Ardern, que disse que era "uma oportunidade para confrontar" a história e garantir que não se voltava "a cometer os mesmos erros".

Os mais frequentemente abusados pelo Estado foram os "segmentos mais desfavorecidos ou marginalizados da comunidade como a população Māori whanau, famílias do Pacífico, crianças de meios empobrecidos, pessoas deficientes e mulheres e raparigas".

O relatório indica que muitas crianças foram retiradas de suas casas devido a questões relacionadas com a pobreza, mas foram devolvidas dos cuidados estatais às suas famílias com traumas graves.

Os Māori, população indígena, estavam sobrerepresentados no número de crianças que entraram nos cuidados do Estado e no número daqueles que sofreram abusos, e as "atitudes discriminatórias" dos funcionários contribuíram para isso, diz o relatório. As pessoas com deficiência estavam também foram das mais abusadas, de acordo com as estatísticas.

O abuso físico e sexual foi o tipo de abuso mais comum relatado à comissão, mas o abuso incluiu também o uso de medicamentos e atos médicos [terapia electro-convulsiva] como castigo, isolamento e confinamento solitário injustificado, exames vaginais impróprios, abuso verbal, calúnias raciais e "tratamento cruel, desumano e degradante", bem como negligência generalizada.

Aqueles que se queixaram foram silenciados ou abusados de novo como castigo e a comissão encontrou também tentativas de encobrimento ativo por parte dos responsáveis e funcionários. Os fatores que contribuíram para este cenários incluíram a falta de fiscalização do pessoal e uma formação e supervisão deficientes dos que ocupavam posições de autoridade.

Agora pondera-se fechar algumas instituições, como pediu Glenis Philip-Barbara, comissária assistente dos Māori para as crianças. "Seria um erro pensar que o que aconteceu no passado não está ainda a acontecer hoje".

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.