Cerca de 160 carros saíram de Mariupol, a cidade cercada pelos russos

Lusa

Cerca de 160 carros conseguiram hoje sair por um corredor humanitário da cidade ucraniana de Mariupol, cercada por forças russas e separatistas pró-russas, informou o município.

A coluna de veículos conseguiu cruzar a estrada que liga este porto estratégico do Mar de Azov à cidade ucraniana de Zaporozhe por volta das 13:00 locais (11:00 em Lisboa), segundo indicou a câmara municipal de Mariupol na aplicação de mensagens Telegram.

A autarquia não especifica, no entanto, quantas pessoas conseguiram fugir da cidade, onde as condições são catastróficas após dias de bombardeio e cerco.

“Atualmente, o cessar-fogo está a ser observado no corredor humanitário”, disse a mesma fonte.

No domingo, o município de Mariupol registou 2.187 moradores mortos em ataques russos desde a invasão em 24 de fevereiro.

Várias tentativas de entregar ajuda humanitária à cidade, no sudeste da Ucrânia, falharam nos últimos dias.

Uma coluna humanitária, acompanhada por padres ortodoxos, com 100 toneladas de água, alimentos e medicamentos teve, no domingo, de voltar para trás devido aos disparos incessantes dos russos. Uma nova tentativa foi marcada para hoje.

O Comité Internacional da Cruz Vermelha alertou no domingo para “um cenário ainda pior” em Mariupol caso os beligerantes “não cheguem, com urgência, a um acordo humanitário”.

“O tempo está a esgotar-se para as centenas de milhares de pessoas presas no meio dos combates. A história julgará com horror o que está a acontecer em Mariupol se não for alcançado, o mais depressa possível, um acordo entre as partes”, afirmou a Cruz Vermelha, em comunicado.

