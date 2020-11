Apesar da presença de milicianos armados, funcionários continuaram a contar os votos.

Centro de votações no Arizona obrigado a fechar edifício por ameaça de apoiantes de Trump

O condado de Maricopa, no Arizona, viu-se obrigado a encerrar a entrada do seu centro de contagem de votos aos meios de comunicação social e ao público depois de vários milicianos armados, apoiantes de Trump, se terem concentrado em frente ao edifício.

Os funcionários da autarquia continuaram a contar os votos apesar do assédio no exterior no mesmo dia em que Donald Trump pediu para se interromper a contagem de votos.

"O pessoal do Departamento de Eleições do Condado continuará o trabalho, que é administrar eleições na segunda maior jurisdição eleitoral do condado", declarou este organismo através do Twitter na noite de quarta-feira.



"Iremos divulgar os resultados esta noite como planeado. Agradecemos [ao Gabinete do Xerife do Condado de Maricopa] por fazer o seu trabalho, para que possamos fazer o nosso".

