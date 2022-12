O encerramento do maior centro comercial dos Estados Unidos durou cerca de uma hora. As autoridades não disseram se alguém tinha sido ferido ou preso.

EUA

Centro comercial no Minesota encerrado temporariamente após tiroteio

Um tiroteio no centro comercial Mall of America, em Bloomington, no estado norte-americano do Minesota, na sexta-feira à noite, levou as autoridades a encerrar o espaço, disse a polícia local.

Um tiroteio no centro comercial Mall of America, em Bloomington, no estado norte-americano do Minesota, na sexta-feira à noite, levou as autoridades a encerrar o espaço, disse a polícia local.



Pouco depois das 20:15 (03:15 de hoje no Luxemburgo), o departamento da polícia de Bloomington escreveu na rede social Twitter que as autoridades policiais e equipas de emergência médica se encontravam no local de um tiroteio no Mall of America.

O encerramento do maior centro comercial dos Estados Unidos durou cerca de uma hora, antes do espaço comercial publicar uma mensagem, também no Twitter, a dizer que os lojistas estavam a deixar o local.

As autoridades não disseram se alguém tinha sido ferido ou preso.

Vídeos publicados nas redes sociais mostravam clientes escondidos nas lojas e um anúncio no complexo apelava às pessoas para procurarem abrigo. Em outros vídeos viam-se clientes a correr para se abrigarem depois de se ouvir um estrondo.

Veículos de emergência médica encontravam-se no parque de estacionamento, no exterior do edifício, e a polícia podia ser vista a colocar fita amarela.

O alegado tiroteio ocorreu quando os centros comerciais no país estão cheios devido ao Natal.

Desde a abertura do Mall of America, em 1992, o complexo comercial tem sido um destino turístico e um ponto de encontro da comunidade.

O espaço proíbe armas nas instalações, mas os clientes não têm sido obrigados a passar pelos detetores de metais, de acordo com a agência de notícias Associated Press (AP).

O centro comercial disse, em outubro, que estava a testar um "sistema de detecção de armas" numa das entradas.

