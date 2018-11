Mais de meio milhar de migrantes, segundo o cálculo das autoridades mexicanas, provenientes da caravana de cerca de 10 mil migrantes dos países da América Central, tentaram forçar a sua entrada nos EUA. Tendo sido repelidos pela guarda-fronteiriça dos EUA.

Centenas de migrantes tentam galgar a fronteira dos EUA (fotogaleria)

Fizeram milhares de quilómetros, desde os países da América Central, para tentar uma vida melhor. Internados em campos de migrantes a poucos quilómetros da fronteira dos EUA, um grupo de meio milhar de migrantes tentaram entrar nos EUA.



19 Migrantes centro-americanos tentam entrar nos EUA, galgando valas, vedações e arame farpado, junto à fronteira do México. São perseguidos pela polícia mexicana e repelidos por guardas-fronteiriços dos norte-americanos. Foto: AFP

Segundo testemunhas, os militares dos EUA repeliram homens, mulheres e crianças com gás lacrimogéneo e disparos de balas de borracha. Alguns conseguiram mesmo chegar aos EUA. As autoridades norte-americanas fecharam vários pontos da fronteira, nomeadamente em San Ysidro, em que passam diariamente mais de 70 mil veículos.



A fronteira norte-americana tinha sido fechada quando cerca de 500 imigrantes tentaram entrar ilegalmente nos Estados Unidos, pela passagem de Tijuana, no noroeste do México. As forças de segurança norte-americanas impediram a passagem e, em seguida, fecharam as fronteiras.

O Departamento de Alfândegas e Proteção Fronteiriça dos Estados Unidos da América (CPB, na sigla em inglês) comunicou nas redes sociais o encerramento do posto aduaneiro, considerado um dos mais movimentados do mundo, devido à "avalancha" de pessoas.

Entretanto, as autoridades mexicanas anunciaram que vão deportar os imigrantes que tentarem entrar nos Estados Unidos em diferentes pontos do muro em Tijuana, numa série de atos que levaram a polícia norte-americana a disparar granadas de gás lacrimogéneo. Até ao momento, não foram registados feridos, indicaram.

"O Instituto Nacional de Migração (INM) vai proceder à deportação imediata de pessoas" que participaram nesta tentativa de entrar ilegalmente nos Estados Unidos, disse o diretor da Secretaria de Governação (Segob), Alfonso Navarrete, em declarações à Milenio TV. As autoridades fronteiriças norte-americanas tinham encerrado o acesso, na sequência de informações sobre a possibilidade de alguns dos elementos da caravana de pessoas chegada a Tijuana, a partir das Honduras, tentarem entrar a correr nos Estados Unidos, de acordo com fontes da CBP.

Segundo dados do Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos, entre sete mil migrantes e dez mil migrantes aguardam atualmente do outro lado da fronteira, principalmente em Tijuana e Mexicali, para pedir asilo.

Na manhã de domingo, milhares de migrantes participaram numa manifestação, pero do albergue de migrantes em Benito Juaárez, onde estão alojados mais de 5 mil migrantes. Os manifestantes levavam cartazes com dizeres como : "Obrigado México, por dar guarida aos nossos filhos"; "Todos somos irmãos" e "Trump, não somos teus inimigos". Não parece que tenham convencido o presidente dos EUA.

Com Lusa

