Centenas de independentistas cortam tráfego junto ao estádio do Barcelona

A plataforma pró-independência "Tsunami Democràtic" lançou um apelo para a realização de "concentrações maciças" à volta do estádio, que recebe o clássico FC Barcelona - Real Madrid.

Centenas de manifestantes independentistas catalães cortaram o tráfego em redor do estádio do Futebol Clube de Barcelona, onde vai ter lugar esta noite o “clássico” de futebol espanhol contra o Real Madrid.

A plataforma pró-independência "Tsunami Democràtic" lançou um apelo para a realização de "concentrações maciças" à volta do estádio, e tem planeado levar a cabo uma ação, mantida em segredo, dentro do estádio, com o slogan "Espanha, senta-te e dialoga".

Segundo fontes da Guarda Urbana de Barcelona, citada pela agência Efe, cerca das 17:00 locais (16:00 em Lisboa) estavam reunidas cerca de cinco mil pessoas nos quatro pontos previstos para a concentração, um em cada canto do estádio do Barcelona.

O movimento independentista catalão aproveita o jogo entre as duas equipas, que é seguido em todo o mundo, para promover as suas ideias.

O “Tsunami Democràtic” convocou os manifestantes para se reunirem em redor do estádio a partir das 16:00 (15:00 em Lisboa) e pediu para que apoiantes e equipas não fossem impedidos de entrar no estádio.

Centenas de bandeiras azuis também foram distribuídas com o slogan "Liberdade, direitos, autodeterminação".

O jogo de futebol pode decidir quem é o líder do campeonato nacional, tendo estado inicialmente programado para 26 de outubro último, mas em seguida adiado, devido aos violentos confrontos que estavam a ocorrer na Catalunha na altura.

A plataforma separatista, que promove ações de desobediência civil em protesto contra a condenação de independentistas catalães, realiza assim um "dia de mobilização" à margem do “clássico” espanhol.

Num contexto político “quente” em Espanha, o jogo de futebol com mais audiência em todo o mundo vai realizar-se a partir das 20:00 locais (19:00 em Lisboa) com o estádio do Camp Nou (Barcelona) transformado numa “fortaleza”.

Para o jogo, a polícia preparou um destacamento especial de 3.000 efetivos, envolvendo polícias e uma equipa de segurança privada para tentar garantir que os autocarros das equipas chegam a tempo e que nada interrompe o jogo.

As duas equipas já se deslocaram juntas, como estava previsto, do hotel em que estão hospedados, muito próximo do estádio, para o Camp Nou, por razões de segurança.

"Hoje, vamos mostrar que a força do povo é imparável. A partir das 16:00 no Camp Nou", escreveu hoje de manhã o “Tsunami Democràtic” na rede social Twitter, exigindo "a mais estrita não-violência".

Uma “vaga” de balões insufláveis negros deverá invadir o Camp Nou por iniciativa dos independentistas, que pretendem denunciar as balas de borracha negras lançadas pela polícia para reprimir as suas manifestações nas últimas semanas de outubro.

