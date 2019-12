Protesto pacífico que chegou a bloquear a àrea comercial do aeroporto de Schiphol desmobilizado pelas autoridades.

Centenas de ativistas expulsos do aeroporto de Amesterdão

Protesto pacífico que chegou a bloquear a àrea comercial do aeroporto de Schiphol desmobilizado pelas autoridades.

Numa mensagem na rede social Twitter as autoridades explicam que "depois de vários pedidos para que abandonassem voluntariamente a Praça Schiphol", a polícia militar holandesa avançou para expulsar e prender os ativistais da Greepeace e do movimento da ampulheta, Extinction Rebellion.

Centenas ocuparam a àrea comercial do aeroporto de Amsterdão, em protesto, para exigir medidas para travar as alterações climáticas, enquanto ainda decorrer em Paris a cimeira do clima, prolongada para este sábado.

In a peaceful protest, hundreds of activists came to the airport to demand a climate action plan for Schiphol. https://t.co/6PDbgszvkr — Greenpeace (@Greenpeace) 14 December 2019

Antes da intervenção, a polícia já tinha advertido que os manifestantes que não obedecessem arriscavam a ser detidos. Só teriam autorização para permancer no interior do aeroporto até às 12h locais e, segundo as autoridades, estaria previsto que continuassem a manifestar-se desde que fora do aeroporto.

Parte dos manifestantes tinha ocupado a estação de comboios em Schiphol e outros concentraram-se nos acessos ao aeroporto, recusando-se a abandonar o recinto. As autoridades decidiram depois agir, arrastando-os um a um para a rua e prendendo os que resistiram.

A convocatória dos ambientalistas prevê 24 horas de ação no aeroporto, para obrigar a um plano climático, já que a estrutura, que está fora do debate das alterações climáticas na Holanda, é "o principal contaminante e tem um amplo espaço para crescer e contaminar ainda mais", explica a Greenpeace na sua página na Internet.

Entre as exigências dos ambientalistas está a de reduzir ou eliminar os voos de curta distância, especialmente se o comboio é uma boa alternativa, como nas ligações entre Amesterdão e Bruxelas, já possíveis em comboios com viagens rondando as três horas, ou metade caso se trate de um comboio de alta velocidade.

Os ambientalistas pedem também que se exija "um preço realista" às companhias para as viagens aéreas, já que atualmente não se aplica IVA no combustível para avião.

Segundo um porta-voz do aeroporto nenhum voo sofreu perturbações por causa do protesto dos ambientalistas, que tinham cartazes com frases como "Taxem o avião, apanhem o comboio".

Schiphol é um dos maiores aeroportos da Europa. No ano passado recebeu 71 milhões de passageiros.

