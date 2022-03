Algumas centenas de pessoas estão concentradas junto a um ecrã gigante, onde o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, irá discursar para os ucranianos espalhados por todo o mundo.

Guerra na Ucrânia

Centenas concentram-se em Lisboa à espera de ouvir Zelensky

Lusa Algumas centenas de pessoas estão concentradas junto a um ecrã gigante, onde o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, irá discursar para os ucranianos espalhados por todo o mundo.

Centenas de pessoas manifestam-se hoje contra a invasão da Ucrânia pela Rússia no Praça do Comércio, em Lisboa, juntando-se a um movimento que está a decorrer em várias cidades europeias, enquanto aguardam pelas palavras do Presidente ucraniano.

A manifestação teve início pelas 16:00 e algumas centenas de pessoas estão concentradas junto a um ecrã gigante, onde o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, irá discursar para os ucranianos espalhados por todo o mundo, alguns dos quais já residentes no estrangeiro, outros refugiados que a guerra fez.

Zelensky acusa Ocidente de falta de coragem e pede jatos e tanques A invasão russa da Ucrânia, que começou há 32 dias, está parada em muitas zonas e o objetivo russo de cercar a capital e forçar a sua rendição tem enfrentado forte resistência do exército ucraniano.

Com bandeiras da Ucrânia às costas e outras empunhadas e a esvoaçar, o Terreiro do Paço vai-se 'pintando' de azul e amarelo. O protesto arrancou com o hino ucraniano a ser entoado pelos manifestantes.

O protesto, promovido em Lisboa pela Associação dos Ucranianos em Portugal, deverá contar também com a participação do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas.

