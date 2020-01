Festa da vitória da equipa de futebol americano de Kansas foi interrompida por disparos. Autoridades depararam-se com "cena caótica".

"Cena caótica". Ataque a tiro faz dois mortos e quinze feridos nos EUA

Festa da vitória da equipa de futebol americano de Kansas foi interrompida por disparos. Autoridades depararam-se com "cena caótica".

Duas pessoas morreram e outras 15 ficaram feridas, três em estado grave, num bar em Kansas City, no Estado norte-americano do Missouri naquilo que as autoridades estão a tratar como um festejo interrompido.

Para já desconhecem-se as motivações do ataque, certo é que os disparos ocorreram no momento em que se celebrava a vitória da equipa da casa numa competição de apuramento para o Super Bowl.

Mesmo antes do apito final, a equipa de futebol americano Kansas City Chiefs venceu os Tennesse Titans. Os adeptos juntaram-se no "9ine Ultra Lounge" numa festa com um fim trágico.

A polícia de Kansas City descreve uma "cena caótica" à sua chegada. Uma mulher foi morta ainda no parque de estacionamento. No primeiro balanço, as autoridades admitem que o outro morto é o atirador que terá disparado contra as pessoas que se encontravam na fila para entrar no bar. Foi abatido por um segurança armado.

Pelo menos 15 pessoas foram transportadas para o hospital com ferimentos. Três permanecem em estado grave.