CDU discute hoje a sucessão de Angela Merkel

Reunião do partido da chanceler alemã vai decorrer em Berlim.

A direção da União Democrata-Cristã (CDU) reúne-se hoje em Berlim para debater a sucessão de Angela Merkel na liderança do partido.

A chanceler alemã anunciou no passado dia 29 que não é candidata a um novo mandato na liderança do partido conservador alemão (centro-direita), mas que se mantém na chefia do governo até ao fim do atual mandato (2021).

São três os candidatos que se posicionam na corrida ao cargo, com a eleição marcada para o congresso previsto para os dias 7 e 8 de dezembro em Hamburgo (norte).

Friedrich Merz, um antigo rival de Angela Merkel que tem estado afastado da primeira linha da política, foi o último candidato a anunciar a sua candidatura, e junta-se a dois candidatos que já oficializaram a sua participação na corrida: Annegret Kramp-Karrenbauer, aliada de Merkel e secretária-geral da CDU, e Jens Spahn, ministro da Saúde, da ala mais à direita do partido, considerado o “líder da oposição interna” à chanceler.

Merz, também considerado muito conservador, liderou o grupo parlamentar quando a CDU estava na oposição e foi sucedido nesse cargo por Merkel, em 2002. Em 2009 abandonou o parlamento.

Angela Merkel, há 13 anos chefe do governo alemão e há 18 líder da CDU, anunciou que não se recandidata à liderança do partido um dia depois das eleições regionais em Hesse (centro), em que os democratas-cristãos tiveram o seu pior resultado dos últimos 50 anos.

