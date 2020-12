Até agora, há três candidatos na corrida para substituir a chanceler alemã, que está há 15 anos no poder.

CDU anuncia congresso em janeiro para eleger sucessor de Angela Merkel

Até agora, há três candidatos na corrida para substituir a chanceler alemã, que está há 15 anos no poder.

Depois de sucessivos atrasos devido à pandemia, a alemã União Democrática Cristã (CDU) agendou o seu congresso para meados de janeiro, momento em que os seus membros vão eleger o sucessor de Angela Merkel. Há 15 anos no poder, a atual presidente da Alemanha e uma das principais figuras internacionais prepara-se para passar o testemunho num congresso que será à distância quando nenhum dos candidatos se consegue destacar.

Na segunda-feira à noite os três candidatos - Norbert Röttgen, Friedrich Merz e Armin Laschet - realizaram um debate demasiado morno e onde muitas perguntas ficaram por responder. A CDU, que governa em coligação com os social-democratas, é de longe o partido com maior intenção de voto, de acordo com as sondagens. Os eleitores têm até agora apoiado a gestão da pandemia pelos seus líderes e especialmente pela chanceler Angela Merkel.

Só que em setembro de 2021 é a hora da saída de Merkel e espera-se que a CDU escolha um candidato à altura. Durante o debate os três possíveis sucessores competiram por temas que são caros aos eleitores. As questões climáticas, os direitos das mulheres e a modernização digital foram os pratos fortes.

O congresso de janeiro vai ser realizado à distância com votação final por correio. Se não houver mais candidatos, à primeira vista não são muitas as diferenças entre os três que se apresentaram no debate. Todos homens, da Alemanha Ocidental, heterossexuais e com três filhos. Mas se Röttgen ou Laschet forem eleitos, espera-se uma linha de continuidade ideológica. Se for Merz a vencer, espera-se que o partido vire mais à direita tentando seduzir os eleitores que migraram para a extrema direita.

Röttgen é um político veterano, ex-ministro e atual presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros do Bundestag. Laschet governa a Renânia do Norte-Vestefália, o estado mais populoso da Alemanha, e é, em princípio, o favorito do aparelho, embora ainda não tenha convencido os eleitores. Merz é sem dúvida o que se diferencia: um milionário conselheiro financeiro que em 2009 abandonou a política e deu o salto para o setor privado.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.