Catedral de Notre Dame em Paris em chamas

Esta tarde deflagrou um incêndio na catedral de Notre Dame em Paris. Nas fotos publicadas em vários sites da capital é possível ver chamas grandes no topo do edifício.

Em atualização.

Ao local estão a acorrer várias viaturas dos bombeiros e de emergência médica. A zona já foi isolada pela polícia. A situação poderá estar “potencialmente ligada” aos trabalhos de reabilitação do edifício, segundo os bombeiros da capital francesa.

As imagens mostram a intensidade das chamas no local, naquele que é o monumento histórico mais visitado da Europa.

Nas redes sociais, os internautas têm partilhado vários vídeos com imagens do edifício em chamas, incluindo uma em que um dos pináculos colapsa.

This is clearer footage of the #NotreDame spire collapsing. This is absolutely heart-wrenching pic.twitter.com/tSClWZlmC5 — Mohammed (@MazAlJumaily) April 15, 2019

Entretanto, o Presidente francês, Emnanuel Macron, cancelou um discurso que tinha programado para o final do dia de hoje face ao "terrível fogo", avançou fonte do palácio do Eliseu.

A catedral, construída no século XII, é famosa por figurar no clássico romance de Victor Hugo "O corcunda de Notre Dame", adaptado ao cinema pela Disney. O monumento atrai milhões de turistas por ano.

O incêndio ocorre num momento em que a catedral está a ser alvo de renovações, com algumas das zonas do edifício rodeadas de andaimes. Na semana passada, foram inclusivamente retiradas algumas estátuas de bronze da fachada para avançar com as obras.

De acordo com o porta-voz da catedral Notre-Dame, o alerta de incêndio foi ativado por volta das 16:50









