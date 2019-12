As autoridades dispararam balas de borracha para desmobilizar o protesto que reuniu centenas nas imediações do estádio do FC Barcelona.

Catalunha. Pelo menos 55 feridos no protesto independentista que bloqueou o trânsito no Camp Nou

De estádio de futebol a campo de batalha, o Camp Nou foi palco de confrontos violentos entre os independentistas catalães e os Mozos de Escuadra. A plataforma "Tsunami Democràtic" aproveitou o "El Clássico" FC Barcelona - Real Madrid para protestar contra a prisão dos líderes independentistas nas imediações do estádio.

Pelo menos 55 pessoas sofreram ferimentos ligeiros e receberam assistência médica depois da polícia catalã ter disparado balas de borracha para desmobilizar os manifestantes. Dois dos feridos são elementos da polícia catalã.

Segundo fontes da polícia municipal, citada pela agência Efe, cerca das 17h locais estavam reunidas cerca de cinco mil pessoas nos quatro pontos previstos para a concentração que chegou a cortar o trânsito.

O protesto decorreu com normalidade e acabou por desmobilizar de forma natural, até que, como relata o jornal espanhol Marca, alguns grupos mais pequenos de manifestantes se deslocaram para ruas nas proximidades do estádio onde deram continuidade ao protesto. Foi aí que a polícia interveio e acabou por disparar balas de borracha — tendo, inclusivamente, ferido um operador de câmara de uma estação televisiva catalã.

Centenas de bandeiras azuis também foram distribuídas com o slogan "Liberdade, direitos, autodeterminação". O jogo de futebol que acabou com o marcador a zeros estava inicialmente programado para 26 de outubro. Foi adiado devido aos violentos confrontos que estavam a ocorrer na Catalunha na altura, em resposta às penas de prisão decretadas aos líderes independentistas.