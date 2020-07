Com quase 5 milhões de habitantes, em resposta à proliferação de novos surtos, o governo catalão decidiu proibir ajuntamentos de mais de 10 pessoas e pediu à população para ficar em casa.

Catalunha estende restrições à área metropolitana de Barcelona

Bruno Amaral de Carvalho Com quase 5 milhões de habitantes, em resposta à proliferação de novos surtos, o governo catalão decidiu proibir ajuntamentos de mais de 10 pessoas e pediu à população para ficar em casa.

A Catalunha viu-se obrigada a impôr novas medidas de contenção para impedir o avanço do coronavírus no país. Face à proliferação de surtos, o governo regional decidiu proibir as reuniões de mais de 10 pessoas e limitar a capacidade dos bares.

O executivo regional proíbe também visitas a lares de idosos. As autoridades recomendaram ainda que os residentes de Barcelona não abandonassem as suas casas ou fossem a segundas casas durante o fim-de-semana.

A ministro regional da Presidência e porta-voz da Governo, Meritxell Budó, especificou numa conferência de imprensa que estas medidas durarão inicialmente 15 dias, e que a sua prorrogação estará sujeita à evolução da situação sanitária.

A administração insta os habitantes da zona a não abandonar as suas casas exceto para trabalhar, ir aos centros de saúde se necessário, cuidar de dependentes, comprar produtos básicos ou outras causas de força maior.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.