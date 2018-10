No sábado, duas manifestações ocuparam as ruas de Barcelona, provocando vários confrontos entre as forças policiais espanholas e os independentistas que comemoram hoje um ano do aniversário do referendo de 1 de outubro.

Catalunha: Confronto entre polícias e independentistas gera uma explosão de cores

No sábado, duas manifestações diferentes ocuparam as ruas de Barcelona, uma organizada pelas forças policiais espanholas, a Jusapol, e outra pelos independentistas que pretendiam assinalar, entre outros fatores, a vitória ao "Sim" à independência da Catalunha, no referendo de 1 de outubro de 2017 (considerado ilegal por Madrid), que faz hoje exatamente um ano.

Os polícias da Jusapol manifestaram-se para reclamar melhores salários, mas também para homenagear os agentes que, em 2017, estiveram de serviço no dia 1 de outubro, para impedir a realização do referendo, o que levou a que os separatistas se indignassem e organizassem uma contramanifestação. Segundo a câmara de Barcelona, cerca de 3.000 pessoas participaram na manifestação das forças policiais e 6.000 aderiram à ação do grupo oposto. De um lado, separatistas atiravam tinta aos polícias, tingindo as suas proteções e as ruas de uma panóplia de cores vivas; do outro, forças policiais espanholistas (que vieram apoiar a manifestação da Jusapol) respondiam com bastonadas, para os manter à distância. Do confronto entre os dois grupos, resultaram pelo menos 24 feridos e seis detenções, de acordo com os serviços de saúde locais.

15 Fotografia: AFP

