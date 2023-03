Devido às duras acusações que o príncipe Harry fez contra o irmão e o pai, o monarca enviou uma ordem de despejo da única casa que o filho e Meghan tinham no Reino Unido.

"Castigo cruel". Carlos III deixa Harry e Meghan sem casa no Reino Unido

Harry e Meghan vão ficar sem casa no Reino Unido. O Rei Carlos III enviou uma ordem de despejo ao casal que ficam assim sem única residência que ainda tinham no país, a Frogmore Cottage, em Windsor, um presente de casamento da Rainha Isabel ao neto.

Um porta-voz dos duques de Sussex já confirmou a expulsão ditada pelo rei. "Podemos confirmar que o Duque e a Duquesa de Sussex foram convidados a deixar a sua residência em Frogmore Cottage".

Segundo os jornais britânicos "The Sun" e "The Telegraph", o Palácio de Buckingham enviou um "aviso de despejo" ao casal, que tem vindo a fazer repetidos ataques contra a realeza desde que decidiu abandonar o Reino Unido em 2020.

A Frogmore Cottage, uma residência de cinco quartos na propriedade real do Castelo de Windsor, a oeste de Londres, foi concedida ao Duque e Duquesa de Sussex por Elizabeth II, em 2018, como presente de casamento. O casal realizou então obras de renovação na propriedade que custaram mais de dois milhões de euros, pagos pelos contribuintes, o que causou grande polémica no país. O príncipe Harry acabou por ter de pagar as obras.

Segundo o jornal "The Sun", Carlos III expulsou o filho e a nora da residência sem oferecer uma nova casa ao casal, privando-os assim de qualquer endereço real durante as raras viagens do casal ao Reino Unido.

Embora Harry e Meghan já contestem a retirada da proteção policial especial em tribunal, esta decisão do rei soa como um "castigo", depois de Harry ter publicado as suas memórias no livro "Spare" ("Na sombra", título na edição em português) no início de janeiro, onde faz duras acusações contra a família real.

No livro, o príncipe Harry relata, por exemplo, uma violenta discussão que teve com o seu irmão mais velho, William, sobre Meghan, e acusa a rainha Consorte Camilla de ter revelado conversas privadas na imprensa.

"Punição"

Agora, o casal tem "até ao início do verão" - após a coroação do rei, agendada para 6 de maio - para retirar os seus pertences da Frogmore Cottage, de acordo com uma fonte próxima de Harry e Meghan, citada pelo seu biógrafo Omid Scobie num artigo para o Yahoo!news.

A dois meses da cerimónia da coroação, a questão da presença de Harry e Meghan na cerimónia ainda não está oficialmente resolvida, embora alguns meios de comunicação social britânicos anunciem que eles serão convidados. Segundo fontes citadas por Omid Scobie, que é próximo do casal, Harry e Meghan ficaram "chocados" com a ordem de despejo do Rei Carlos, acusando-o de lhes ter imposto um "castigo cruel".

Segundo o "The Sun", a residência de Harry e Meghan será ocupada pelo príncipe André, irmão do rei, que vive atualmente numa luxuosa casa em Windsor. André, recorde-se, caiu em desgraça após ter sido acusado de agressões sexuais e devido à sua amizade polémica com o falecido milionário norte-americano Jeffrey Epstein, condenado por abuso sexual de menores.

Carlos III estará também a ponderar retirar a Harry a mesada anual de 250 mil libras (cerca de 283.000 euros).

Contactado pela AFP, o palácio de Buckingham não quis comentar estas informações.

