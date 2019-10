Numa relação extraconjugal que pode fazer cair o governo libanês, o primeiro-ministro Saad Hariri gastou 16 milhões de dólares com amante que conheceu em espaço para relações íntimas nas Seicheles

Caso com modelo que custou 16 milhões pode fazer cair primeiro-ministro libanês

O governo libanês que levou nove meses para ser formado, em janeiro deste ano, está novamente em risco num país historicamente instável. Aliado dos Estados Unidos e da Arábia Saudita, o primeiro-ministro Saad Hariri, não só é incapaz de estabilizar o país multi-confessional como acabou com a pouca credibilidade que ainda mantinha depois de se ter descoberto que ofereceu a 16 milhões de dólares a uma amante sul-africana. Foi o diário Al-Akhbar que noticiou que Washington e Riad estariam já a trabalhar numa alternativa.

Saad Hariri, que é filho do falecido bilionário e político Rafiq al-Hariri, assassinado em Beirute em 2005, teve um grande caso de amor com uma modelo sul-africana que conheceu em 2012. O primeiro encontro do primeiro-ministro libanês com Candice van der Merwe, que tinha 20 anos na época, deu-se no exclusivo clube The Plantation, nas Seicheles, frequentado por milionários que procuram extravagantes modelos com quem se possam relacionar sexualmente.

O Plantation Club dedica-se a organizar festas luxuosas com mulheres cujos passaportes são levados até acabarem o trabalho e que estão proibidas de tirar fotografias com os convidados para não os comprometerem posteriormente. Esta é a descrição que a própria Van der Merwe fez ao New York Times num artigo que abalou Beirute.

Cronologia de um affair

Em 2012, a modelo passou quatro dias no spa e continuou, depois, a viajar para o Plantation Club. Nas duas primeiras vezes, voou em classe económica mas a partir de então recebeu passagens na classe executiva. Em 2013, contou aos amigos que tinha o sonho de ter um Audi R8. Quando teve um acidente em que perdeu o carro, uma agência de venda de automóveis telefonou-lhe e disse-lhe que tinha à sua disposição um Audi R8 Spyder que já tinha sido pago e registado em seu nome.

No mesmo acidente, a modelo perdeu o telefone mas foi imediatamente informada de que tinha dois telemóveis disponíveis, um deles com acesso gratuito a chamadas internacionais. Também recebeu um Land Rover Evoque com os dois veículos avaliados em mais de 250 mil dólares.

A primeira transferência terá ocorrido em 2013, depois de Hariri, casado e com quatro filhos, então com 43 anos, ter sido primeiro-ministro pela primeira vez. Já nessa época era considerado um homem próximo dos Estados Unidos e da Arábia Saudita, embora esteja obrigado a governar com o Hezbollah. Viveu entre Beirute, Arábia Saudita e Paris e administrou uma importante empresa de construção com a qual o pai tinha feito uma grande fortuna na Arábia Saudita.

Van der Merwe era uma jovem que lutou sem sucesso para ganhar a vida como modelo. No mesmo ano, em 2013, declarou às finanças um modesto rendimento anual de 5400 dólares. Ainda no mesmo ano, a sua conta corrente viu um depósito de 15.299.965 dólares vindo de um banco libanês.

A transferência pouco comum chamou a atenção dos funcionários das finanças sul-africanas que investigaram a proveniência do dinheiro e determinaram que o titular da conta deveria pagar os impostos correspondentes. Van der Merwe protestou, alegando, que se tratava de um presente pessoal. Acabou por ser interrogada e identificou Saad Hariri como o responsável pela oferta.

Num dos e-mails que enviou ao seu ‘benfeitor’ e no qual indicava o número da sua conta bancária, a jovem escreveu “amo-te, meu Saad:)”. O dinheiro caiu na conta de imediato. Van der Merwe utilizou mais de 10 dos 15 milhões recebidos de Hariri na aquisição de propriedades na África do Sul. Mais de 2,7 milhões de dólares foram para a empresa de construção do pai.

As autoridades fiscais sul-africanas duvidaram de que realmente o dinheiro viesse de Hariri e acusaram o pai de estar a fugir ao fisco. O primeiro-ministro libanês foi novamente obrigado a transferir mais de um milhão de dólares para que a sua amante pudesse pagar os advogados e continuar a viver até que a conta fosse descongelada.

Em 2016, a modelo e o fisco sul-africano chegaram a um acordo, mas em janeiro de 2019 entrou com uma ação judicial contra as finanças exigindo 65 milhões de dólares de compensação. O processo alegava que as autoridades fiscais divulgaram publicamente o nome de Saad Hariri e que o congelamento da sua conta a obrigou a vender propriedades para continuar a viver.

Van der Merwe alegou ainda que a publicidade do caso causou danos irreparáveis à sua carreira como modelo e que, além disso, é a razão pela qual Hariri se afastou dela. "A relação entre a queixosa e o Sr. Hariri terminou, o que representou uma perda financeira de lucros para ela, o que não teria acontecido se a relação tivesse sido permitida sem interferência externa", diz a queixa da modelo numa referência ao fisco sul-africano.

