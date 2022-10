Amnistia Internacional do Luxemburgo denunciou a situação no Parlamento esta semana.

Direitos humanos

Casamentos forçados disparam no Afeganistão com regresso dos taliban

Redação Relatório da Amnistia Internacional do Luxemburgo denuncia o aumento dos casamentos forçados e detenções e tortura de mulheres que participaram em manifestações contra os taliban.

A Amnistia Internacional do Luxemburgo denunciou esta semana no Parlamento o aumento exponencial de casamentos forçados no Afeganistão, desde que os taliban regressaram ao poder.

Marie Forestier e Martin Lagneau, da Amnistia Internacional do Luxemburgo reuniram-se com o presidente da Câmara dos Deputados, Fernand Etgen, e o presidente da Comissão dos Assuntos Externos, Yves Cruchten para discutir a situação das mulheres e dos refugiados afegãos.

Um dos aspetos destacados foi o facto de a taxa de casamentos forçados estar a "disparar", segundo referiu Marie Forestier, que viveu no país durante dois anos e redigiu um relatório sobre a situação das mulheres afegãs, com base em testemunhos recolhidos no local.

As razões para este aumento são diversas. Se por um lado, as famílias afegãs veem nestes casamentos uma forma de assegurar o futuro das suas filhas, por outro, esperam evitar com estas uniões que as mulheres sejam obrigadas a casar com um taliban, organizando-lhes casamentos o mais depressa possível.

Marie Forestier denunciou também que as mulheres afegãs que se manifestaram contra a tomada do poder pelos taliban e a repressão dos seus direitos fundamentais foram alvo de abusos durante os protestos, detidas e torturadas. E perderam ainda as redes de proteção que tinham antes de os taliban voltarem a governar o país.



"Em vez de serem protegidas, acabam na prisão", sublinhou Marie Forestier no encontro na Câmara dos Deputados.

O relatório da Amnistia Internacional do Luxemburgo fala ainda da situação dos afegãos que querem fugir do país, expondo as situações de provação e violência a que são submetidos. O documento cita testemunhos de pessoas que chegaram à fronteira iraniana ou turca e que foram alvejadas pelas autoridades do país.

Já entre os refugiados que conseguem atravessar a fronteira há relatos de maus-tratos, tortura e deportação.

Marie Forestier defende a retirada dos afegãos em risco e o seu acolhimento na Europa e pede às autoridades políticas que pressionem a Turquia e o Irão a acabar com as expulsões em massa de refugiados afegãos.

