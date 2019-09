No vídeo, pode ouvir-se a família insistir com a menina, que se ia casar com um jovem de 22 anos, para que diga "sim, eu quero". Polémica lançou debate sobre casamentos envolvendo crianças.

Casamento de criança de 9 anos está a indignar o Irão

Um vídeo publicado nas redes sociais está a indignar o Irão. Nele, uma criança de nove anos é obrigada a casar-se com um jovem de 22 pela própria família. No país, os casamentos são legais a partir dos 13 anos e nas imagens pode ver-se uma criança, com o rosto maquilhado, que permanece sentada ao lado de um homem claramente mais velho, entre a alegria da família. A cena aconteceu na província de Kohgiluye e Boyer-Ahmad, no sudoeste do Irão, mas, para descontentamento de uma parte da população iraniana, não é incomum.

Nesta ocasião, contudo, as autoridades locais intervieram para revogar o casamento depois de denunciarem que a menina, a quem os próprios parentes pedem no vídeo para dizer "sim, eu quero", tinha apenas nove anos de idade. "O contrato de casamento entre os dois foi cancelado após uma decisão judicial", confirmou uma autoridade à imprensa iraniana. O responsável pela cerimónia, o tutor da criança e o clérigo que certificou o casamento serão, entretanto, levados a juiz.

A decisão das autoridades foi conhecida quando o vídeo se tornou viral e causou uma onda de protestos nas redes sociais. As queixas de "pedofilia" e "abuso infantil" foram as mais frequentes entre os utilizadores. De acordo com o El Mundo, o debate saltou ainda para a imprensa local, donde se destaca o jornal reformista de centro 'Sazandegi' que levou o caso à capa, embora com uma manchete infeliz: "O fruto proibido". Muitos denunciaram que os familiares incitaram a união matrimonial e que, mesmo nas gravações, são ouvidos a brincar e a comentar o preço do dote.

De acordo com as autoridades, os envolvidos no casamento podem sofrer multas que variam dos seis meses aos dois anos de prisão por celebrarem um matrimónio envolvendo uma criança menor de 13 anos. Embora o Corão não especifique uma idade mínima para o casamento, a jurisprudência da República Islâmica, baseada na 'sharia' ou lei islâmica, estabeleceu que a idade apropriada para o casamento é a puberdade: 13 anos para raparigas e 14 anos para rapazes.

Segundo a lei iraniana, é obrigatório ter 18 anos para obter a carta de condução ou lidar com certas questões económicas, mas é preciso muito menos para consumar um casamento. As estatísticas oficiais mostram que 36 mil meninas se casaram no Irão durante o ano passado. De acordo com dados do Registo Civil da província de Kohgiluye e Boyer-Ahmad, publicados pela agência ISNA, em 2018, houve nove casamentos com crianças menores de dez anos e uma dúzia com crianças menores de 11 anos.

Yavad Heydarian, jornalista local que investigou o assunto, vincula esse tipo de casamentos a práticas arraigadas entre clãs, em condições de pobreza e isolamento. O costume persiste. Para combater este fenómeno, um grupo de parlamentares, entre os quais há pessoas próximas do presidente centrista Hasan Rohani, tenta modificar a legislação desde 2016. Em dezembro passado, a Comissão Parlamentar de Assuntos Jurídicos e Jurídicos apresentou a proposta.

"Infelizmente, o nosso plano de proibir o casamento de meninas menores de 13 anos foi rejeitado pelo comité, embora anteriormente [o projeto de lei] tenha sido aprovado [na íntegra] pelo Parlamento", lamentou, via Twitter, Tayebe Siavoshi, um dos parlamentares. "Os opositores mencionaram principalmente questões teológicas e a 'sharia' como razões e, é claro, argumentaram que foram feitas tentativas para imitar os desígnios do Ocidente", acrescentou.

O projeto de lei propunha a proibição total de casamentos envolvendo raparigas menores de 13 anos e rapazes menores de 16 anos. Além disso, casar com uma menina entre 13 e 16 anos e com um menino entre 16 e 18 anos passava a exigir o consentimento dos pais e dos tribunais. A proposta foi rejeitada durante o debate entre fações iranianas, em que os integristas, que controlam a Justiça, se mantiveram firmes na interpretação dos textos religiosos.

