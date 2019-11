O bebé norte-americano, de 18 meses, faleceu por complicações ligadas a malnutrição. Nunca tinha ido ao médico. Pais estão presos.

Casal vegan acusado de deixar morrer filho à fome por alimentá-lo só a fruta e legumes crus

Paula SANTOS FERREIRA O bebé norte-americano, de 18 meses, faleceu por complicações ligadas a malnutrição. Nunca tinha ido ao médico. Pais estão presos.

Um casal americano que segue à risca uma dieta vegan em casa está acusado de homicídio do seu filho de 18 meses, por malnutrição.

Os pais estão presos, na Florida, e aguardam agora o julgamento que será em dezembro.

Desde que nasceu o bebé foi alimentado apenas à base de leite materno, frutas e vegetais crus. Tal como os outros dois irmãos mais velhos.

Bebé nunca foi ao médico

A mãe, Sheila O’Leary, de 35 anos, teve o filho em casa e, ela e o marido, Ryan O’Leary, de 30, anos, nunca levaram o bebé ao médico.

A 27 de setembro, os pais residentes em Cape Coral, cidade da Florida, EUA, acordaram e perceberam que o bebé tinha deixado e respirar e que o seu corpo estava muito frio. Ainda tentaram reanimar o filho, sem sucesso e chamaram os serviços de emergência médica.

Quando a equipa médica chegou a casa, o menino já estava morto.

Não comia há uma semana

Segundo o relato dos médicos, o menino apresentava inchaços nas pernas, mãos e pés e inflamação no fígado.

A autopsia revelou que bebé faleceu de complicações ligadas à malnutrição e desidratação, que causaram problemas no fígado e inchaço nos membros inferiores e superiores, de acordo com o relatório da polícia, citado pelo site News Press.

A mãe disse à polícia que desde há uma semana ele não comia e que ela o alimentava apenas com leite materno pois ele tinha começado com queixas que ela julgou estarem relacionadas com a dentição.

Contou ainda que havia várias semanas que o filho tinha os pés e as mãos inchadas e que já não caminhava tanto como o habitual. Mas não o levaram ao médico. Aliás, nunca tinha sido visto por um profissional de saúde.

Pais viram que estava mal mas adormeceram

No dia da morte, Sheila O'Leary estava a amamentá-lo quando a sua respiração começou a ficar muito fraca. Assumiu que deveriam ter logo pedido ajuda, mas que ela e o marido adormeceram. Quando acordaram o bebé estava frio e sem respirar. Foi quando chamaram os serviços de emergência médica.

O bebé pesava apenas 7,7 quilos, o peso normal para um criança de sete meses, e não de 18 meses, que é de cerca de 10 quilos, indica o relatório da polícia. O bebé terá morrido à fome por malnutrição prolongada.

O casal tem mais dois filhos, de três e cinco anos, cuja alimentação também se baseava igualmente apenas em frutas e vegetais crus, nomeadamente, sobretudo mangas, bananas e abacates.

Outros dois filhos com problemas

A polícia revelou que as crianças estavam pálidas e eram franzinas, pequeninas para a idade, além de terem os dentes negros e com cáries.

A mãe contou que as crianças não iam à escola, porque ela ensinava-as em casa.

Sheila O’Leary tem ainda uma filha mais velha, fruto de uma relação anterior. A menina era a que aparentava ter um ar mais saudável quando a polícia foi chamada a casa da família.

Filha mais velha mais saudável

A menina costuma visitar o pai a cada dois meses e fica em sua casa, na Virginia, por algumas semanas, o que provavelmente explica a aparência mais saudável, segundo a polícia.