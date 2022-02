Um casal relata como conseguiu sair da capital ucraniana, após esperar mais de três horas por um autocarro.

Casal fugiu de Kiev após três horas à espera de autocarro: “Estão a abandonar a cidade”

Tiago RODRIGUES Continuam a surgir relatos de pânico na Ucrânia, após a invasão russa esta quinta-feira de manhã. Em Kiev, os cidadãos dividem-se entre aqueles que tentam fugir para outras cidades e os que decidem ficar, com medo de sair de casa. Um casal relata como conseguiu sair da capital, após esperar mais de três horas por um autocarro.

Para Viktoriia Chemerys e o marido, a invasão da Rússia à Ucrânia, esta quinta-feira, “não foi uma grande surpresa”. Após a crescente tensão entre os dois países nas últimas semanas, o casal já previa que isto pudesse acontecer: “Temos estado a preparar-nos para este tipo de cenário”, admitiu a jovem ucraniana, de 28 anos.

Por isso, mal ouviram as explosões esta manhã, a primeira coisa que ela e o marido, de 35 anos, fizeram foi colocar fita-cola nas janelas do apartamento, em Kiev. “A onda da explosão pode partir as janelas e depois o vidro cai em muitos pedaços minúsculos. E pode matar pessoas dentro de casa. Na verdade, devia ter colocado mais, mas não tinha o suficiente”, explicou Viktoriia.

Apesar do receio de sair de casa, o casal decidiu abandonar a capital. Pegaram em roupa, documentos, computadores portáteis, powerbanks e dinheiro. Deixaram o apartamento só com uma mala, duas mochilas e os dois gatos. “Vamos viajar assim mesmo”, afirmou a jovem. O casal vai para Kaniv, uma pequena cidade a cerca de 150 quilómetros a sul de Kiev, onde vive a mãe de Viktoriia. Já a família do marido fica na capital.

“As pessoas estão a tentar abandonar a cidade”, relatou a ucraniana. “As principais infraestruturas estratégicas e pontos militares da cidade foram bombardeados. Há enormes filas de espera nas estações de serviço e muitos acidentes na estrada. Houve grandes engarrafamentos desde as 6 da manhã. A rede móvel vai abaixo de vez em quando. O nível de pânico é moderado, diria eu”.

Kiev está neste momento fechada. Quem quiser entrar ou sair tem de passar por postos de controlo. “Creio que a situação é semelhante em todas as grandes cidades. Quase todos os aeroportos foram bombardeados. Algumas pequenas vilas e cidades que têm unidades militares estão a ser evacuadas”, descreveu Viktoriia. O casal não tem carro e decidiu viajar em transportes públicos, embora não estejam a funcionar normalmente.

“De momento, é muito difícil deslocar-se entre cidades. O metro é gratuito para todos entrarem. As estações de metro são utilizadas como abrigos, mas os comboios circulam como habitualmente”, contou a jovem. Quando chegaram à estação de autocarros, ela e o marido depararam-se com enormes filas de pessoas. “A estação estava sem serviço, não havia autocarros e estava muita gente à espera. O horário era completamente irrelevante”, disse.

O casal teve de esperar três horas até que um autocarro chegasse. Conseguiram entrar, mas “muita gente ficou no exterior”. “Não faço ideia de quando chega o próximo autocarro. O condutor não sabe nada. A secção das malas estava cheia”, afirmou. Agora esperam conseguir chegar a Kaniv e encontrar refúgio na casa da mãe de Viktoriia.

A jovem ucraniana lamenta que esta guerra esteja a acontecer e pede que o mundo reaja, apontando culpas ao povo da Rússia. “Nós desprezamos e odiamos não só Putin, mas também os russos. Porque foram eles que o apoiaram ou concordaram com ele. E não é Putin pessoalmente que bombardeia as nossas cidades e mata o nosso povo”, contestou.

Família em Portugal: “Estamos a tentar perceber se estão vivos”

A partir de Portugal, a prima de Viktoriia tem estado a tentar contactar familiares e amigos para saber se estão bem e em segurança. Iryna Shcherbatyuk, 28 anos, nasceu na Ucrânia, mas vive em Portugal há 20 anos, com os pais. Apesar disso, mantém uma “ligação muito forte” com o país de origem. “Tenho muitos familiares em Kiev, quase todos conseguiram fugir atempadamente”, revelou ao Contacto.

Uma outra prima de Iryna pegou na filha de 9 anos e fugiu da capital, tal como Viktoriia. “As pessoas estão a fugir das cidades. Kiev está parada por causa do trânsito. As pessoas querem sair das cidades grandes para se refugiarem nas casas de familiares nas aldeias”, explicou. “Em cada cidade inscrevem-se nas defesas territoriais. É uma dualidade entre as pessoas em pânico e outras que estão a fazer de tudo e a mobilizar-se para proteger as cidades e ajudar quem está a sofrer. Muitas cidades estão agora a organizar-se para receber refugiados”.

“Infelizmente ainda não consegui contactar algumas pessoas”, lamentou Iryna. “Algumas cidades estão sem comunicações. Não sei se o meu pai está a considerar ir para a Ucrânia, mas nas redes sociais há muitas pessoas que dizem que estão prontas para ir para lá ajudar”. Alguns dos familiares vivem na cidade de Uman, a cerca de 200 quilómetros de Kiev. “Estamos a tentar perceber que zonas foram bombardeadas e se eles estão vivos. Outro primo não conseguiu fugir de Kiev, infelizmente”, apontou.

Iryna diz que os militares russos já atacaram cerca de 20 cidades, com o objetivo de “atingir pontos estratégicos, como os aeroportos”. “O plano é destruir esses pontos, até em pequenas cidades, com aeródromos irrelevantes. É à escala nacional”, acrescentou. A jovem contou que já há algumas semanas que as pessoas na Ucrânia têm recebido comunicados a sensibilizá-las para “terem uma mochila de emergência pronta”.

“As pessoas de um modo geral já tinham isso preparado. Já se estão a organizar em grupos para ir para a defesa territorial. Quando vão para as cidades mais pequenas, não ficam lá escondidas, organizam-se para criar uma defesa”, garantiu Iryna.

