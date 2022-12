"Uma bela história de honestidade cidadã no nosso cantão", disse a polícia de Valais.

Casal devolve 20.000 francos perdidos em parque de estacionamento

Para o homem idoso e mudo que perdeu 20.000 francos em dinheiro (quase 20.300 euros), esta história é um milagre de Natal suíço. Um casal devolveu-lhe a avultada quantia que deixou cair num parque de estacionamento.

O homem tinha ido a uma caixa multibanco em Martigny para levantar a grande quantia de dinheiro, disse a polícia do cantão de Valais num comunicado.

Quando regressou a casa, percebeu que o dinheiro tinha desaparecido e dirigiu-se à esquadra de polícia mais próxima para denunciar um roubo.

Casal recompensado com 500 francos

Mas o dinheiro não tinha sido roubado. Foi encontrado no parque de estacionamento onde o idoso tinha estacionado o seu carro. As notas estavam guardadas em segurança num envelope com o extrato e a morada de sua casa.

"O casal foi à casa do senhor para devolver o seu dinheiro na totalidade", precisa a polícia no comunicado.

Como recompensa pela sua boa ação, o homem deu 500 francos (cerca de 508 euros) ao casal.

"Uma bela história de honestidade cidadã no nosso cantão, uma história que vale a pena partilhar neste primeiro dia do Advento", disse a polícia de Valais.

