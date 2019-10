"Amamos ter estes filhos todos à nossa volta", diz o pai Noel, de 48 anos. O orçamento familiar para alimentar a família gigante vem da sua padaria.

Casal britânico vai ter o 22º filho. Saiba como vivem todos numa casa.

Paula SANTOS FERREIRA "Amamos ter estes filhos todos à nossa volta", diz o pai Noel, de 48 anos. O orçamento familiar para alimentar a família gigante vem da sua padaria.

A britânica, Sue Radford, de 44 anos, decidiu revelar através de um video no Youtube que está grávida de 15 semanas, e que o novo bebé deverá vir ao mundo em abril do próximo ano.

Até aqui nada de especial. Só que este anúncio foi motivo de notícia em jornais e estações de televisão ingleses e conta já com centenas de milhares de visualizações.

A razão? É que este será o 22º filho de Sue Radford e do seu marido Noel. Sim, leu bem, o 22º filho.

Sue Radford teve o primeiro filho de Noel, tinha 14 anos, em 1989, e batizou-o de Chris. No ano passado, nasceu Bonnie Raye, o 21º.

A maior família do Reino Unido

Este ano já vem mais um a caminho. Os Radford são já conhecidos como a maior família do Reino Unido e até tiveram o seu próprio 'reality show', em 2013, quando ainda só tinham 16 rebentos, ‘16 Kids and Counting’ ( ‘16 miúdos e a continuando a contar’), no Chanel4.

A casa para 21

Depois da televisão, continuaram a contar o dia a dia da família, que vive em Lancashire, na sua conta de Instagram. Com 21 filhos, Susan e Noel, de 48 anos, têm de ter uma casa enorme. E têm.

A moradia desta família tem 10 quartos e foi comprada, em 2004, por 279 mil euros, contou o casal Radford, numa reportagem com todo o clã ao jornal inglês ‘The Sun’, em janeiro deste ano.

Susan e Noel foram ambos adotados em crianças.

Com os pais moram, Chloe, 23 anos, Jack, 21, Daniel, 19, Luke, 18, Millie, 17, Katie, 15, James, 14, Ellie, 13, Aimee, 12, Josh, 11, Max, 9, Tillie, 8, Oscar, 7, Casper, 6, Hallie, 3, Phoebe, 2, 24 meses Archie, e Bonnie.

Almoço de anos 'fora de casa' na pizzaria.

As despesas semanais

Atualmente, os dois filhos mais velhos, Chris, de 30 anos, e Susie de 25 já não vivem lá em casa. Susie já é mãe de 3 filhos. Será que também quer ter uma grande prole?

Em casa dos pais, os 19 irmãos consomem diariamente 18 garrafas de leite e três caixas de cereais ao pequeno-almoço. Em 2017, os Radford gastam mais de 400 euros, por semana, só com a alimentação.

A máquina de lavar roupa não tem descanso: são três lavagens por dia, e a máquina é das industriais, com o tambor a levar até 18 kg, como Noel diz no instagram, no dia em que receberam a máquina.



O orçamento familiar vem do negócio do pai. Noel tem uma padaria que tem bastante sucesso.



Pais foram dados para adoção

Sue e Noel foram ambos dados para adoção em bebés. Quando tiveram o primeiro filho, decidiram que queriam aumentar a família. Quatro anos depois de Chris nascer casaram-se, conta o jornal inglês The Sun.

Nasceu mais um filho. E a partir daí a família foi crescendo sempre. Após o nono bebé, Noel e Susan decidiram que não podiam ter mais filhos e Noel submeteu-se a uma vasectomia. Só que arrependeram-se desta decisão e o marido foi reverter a cirurgia.

Quando chegaram ao 20º filho novamente decidiram que desta vez é que era: não iriam ter mais descendência.

"Amamos estar com todos"

Mas no ano passado chegou Bonnie, e para o ano haverá mais um bebé em casa.

“Amamos ter estes nossos filhos todos à nossa volta”, declarou Noel ao jornal The Sun.

Já Susan recorda o momento tão especial e “lindo” que é o da chegada a casa com o novo recém-nascido: “Todos os irmãos vêm ter connosco e colocam-se em fila para pegar nele à vez”.