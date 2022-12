Elly Land e Karl Ward, pais de dois filhos, estão noivos há 15 anos, mas por falta de dinheiro têm adiado o casamento.

Sorte grande

Casal britânico ganha Euromilhões e pode finalmente casar-se

Redação Elly Land e Karl Ward, pais de dois filhos, estão noivos há 15 anos, mas por falta de dinheiro têm adiado o casamento. Agora ganharam um milhão de libras no Euromilhões, mas querem continuar a trabalhar.

Foi num "impulso" que Ellie Land, 41 anos, jogou no Euromilhões naquele domingo de novembro, no supermercado onde trabalha, na cidade de Norwich, condado de Norfolk, no Reino Unido.

"Eu não costumo jogar sempre. Só por impulso. A minha colega desejou-me sorte e eu disse-lhe, a rir, que se me saísse alguma coisa lhe daria um presente", lembra a britânica ao The Mirror. Agora diz que vai mesmo "oferecer algo" à colega do balcão da Lotaria Nacional britânica onde comprou o boletim do Euromillhões, no supermercado onde é funcionária.

Os números saiam naquela mesma noite, e numa questão de horas, Elly Land e o seu noivo, Karl Ward, 43 anos, condutor de empilhadora, tornaram-se milionários, ganhando um milhão de libras (1.140 milhões de euros) neste "impulso" de jogar no Euromilhões.

Os dois vivem juntos há 20 anos, têm dois filhos, um rapaz de 12 anos e uma menina de seis anos, e ficaram noivos há 15 anos. Desde então têm adiado o casamento por causa da falta de dinheiro, e o que têm gastam com os filhos e no dia a dia, como contou Karl Ward. "Agora que temos dinheiro estamos felizes por finalmente nos podermos casar", disse o noivo.

A par do casamento, o casal planeia também comprar casa e já tem pedidos dos dois filhos. “O casamento está no topo da nossa lista, mas as crianças também têm alguns pedidos. O nosso filho está ansioso para receber uma PS5, e nossa filha adora a Disney, por isso, na nossa primeira viagem de férias ao estrangeiro vamos todos à Disneylândia", conta Ellie.

Ainda hoje a feliz contemplada continua a rir-se quando pensa como ganhou um milhão de libras. Num momento perfeitamente banal de um casal, que foi comprar pão e leite ao supermercado, foi à casa de banho e quando saiu o noivo estava à sua espera junto ao balcão da Lotaria Nacional. Foi assim que lhe deu o impulso para jogar.

Noite sem dormir

Quando chegaram a casa nesse dia à noite, vindos de uma prova de vinhos, Ellie Land abriu a aplicação da lotaria nacional para ver os números sorteados. Logo recebeu a mensagem "Parabéns, ganhou um milhão de libras". A britânica nem acreditava. Quando a mãe entrou na sala ela estava tão surpreendida que a progenitora lhe perguntou o que tinha acontecido. "Ganhei um milhão de libras", disse a filha.

“Foi um momento louco, primeiro só nos riamos, de seguida ficámos em silêncio, atordoados que estávamos. Percebemos que a linha de reclamações de prémios já estava encerrada e combinámos então que a Ellie telefonaria logo pela manhã.

"Nessa noite nem dormimos, perguntando constantemente um ao outro 'Isto é real?'" Era sim, e a confirmação foi dada telefonicamente na manhã seguinte, o que fez Ellie atrasar-se para o trabalho.

O casal tenciona continuar a trabalhar e com o dinheiro ganho poder realizar férias fantásticas. Também os planos de Natal se mantêm: como sempre celebram a data juntamente com família e amigos. O grande e inesperado presente natalício já receberam do Euromilhões.

