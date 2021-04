Mãe da criança terá organizado o rapto da filha. As duas foram encontradas na Suíça no domingo passado.

Casa Mia. Mãe da criança extraditada para França "nos próximos dias"

A mãe da menina de 8 anos que foi raptada em França será extraditada para a Suíça nos próximos dias, juntamente com outro cidadão francês que terá ajudado no rapto, avançaram as autoridades judiciais suíças esta quinta-feira.

"O Departamento Federal de Justiça (FOJ) autorizou hoje a extradição dos dois indivíduos para França com base no seu consentimento. A sua rendição terá lugar nos próximos dias", disse à AFP o procurador do cantão de Fribourg. "Os dois indivíduos consentiram a 21 de abril de 2021 a extradição simplificada" acrescentou ainda o juiz.

Mia de 8 anos foi raptada a 13 de abril a pedido da própria mãe, Lola Montemaggi, por vários homens enquanto estava com a sua avó materna numa aldeia no leste de França. Na altura, a mãe já não estava autorizada a ver a criança ou sequer falar com a filha ao telefone.

Após o alerta do desaparecimento, as autoridades policiais de França e países fronteiriços conseguiram encontrar a menina foi encontrada no domingo de manhã com a mãe na Suíça, na comuna de Sainte-Croix.



Lola Montemaggi e um outro cidadão francês encontram-se detidos no cantão de Vaud, a aguardar a extradição. A custódia de Mia foi, entretanto, entregue à avó na segunda-feira passada. Os cinco homens que organizaram o rapto estão a ser processados em França por "rapto organizado de um menor com menos de 15 anos e associação criminosa". Quatro deles foram colocados em detenção. Alegavam ser membros do movimento anti-sistema e, para raptar a rapariga, tinham apresentado à avó documentos falsos em papel timbrado do Ministério da Justiça, fazendo-se passar por representantes da proteção da criança.

Em paralelo, na terça-feira as autoridades francesas emitiram ainda um mandato de captura internacional de uma figura do movimento conspiratório, Remy Daillet, que as autoridades acreditam ter ajudado a organizar o rapto.

