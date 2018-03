Decisão diz respeito a "interferências no processo eleitoral das presidenciais de 2016" e também a alegados "ataques informáticos aos sistemas de distribuição de eletricidade e de abastecimento de água".

Casa Branca aplica sanções a 19 cidadãos russos e a cinco empresas

Dezanove cidadãos russos e cinco empresas foram alvo de sanções, por parte da Administração Trump, devido a alegada interferência no processo das eleições presidenciais norte-americanas de 2016 e por "outros ataques informáticos", dirigidos "à estrutura dos sistemas de distribuição elétrica e de abastecimento de água", de acordo com um comunicado divulgado pelo Departamento do Tesouro dos EUA.

A informação foi divulgada pela imprensa dos Estados Unidos, mas, de acordo com a edição eletrónica do LA Times, Donald Trump recusou "tecer críticas à Rússia ou sequer fazer menção às sanções" perante os jornalistas.

Respondendo a questões dos repórteres na Casa Branca, Trump apenas admitiu concordar com a primeira-ministra britânica, Theresa May, sobre a sua convicção de envolvimento russo na tentativa de assassínio do ex-espião Sergey Skripal e da filha, em Salisbury, no passado dia 4.



