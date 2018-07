Novo encontro estava anunciado para o outono, mas norte-americanos querem primeiro ver terminada a investigação ao alegado conluio entre elementos da candidatura do atual presidente e os russos em 2016.

Mundo 2 min.

Casa Branca adia cimeira entre Trump e Putin

Novo encontro estava anunciado para o outono, mas norte-americanos querem primeiro ver terminada a investigação ao alegado conluio entre elementos da candidatura do atual presidente e os russos em 2016.

Esteve anunciada para o outono uma nova reunião entre Donald Trump e Vladimir Putin, depois da cimeira realizada em Helsínquia, mas a Casa Branca anunciou hoje que será adiada para o começo do próximo ano em Washington.

Através de comunicado, John Bolton, assessor de Trump para questões de segurança nacional, referiu que "o presidente considera que o próximo encontro bilateral com Putin só deve ter lugar depois de terminada a caça às bruxas sobre a Rússia, pelo que ficou definida a sua concretização somente no próximo ano". A expressão "caça às bruxas" foi precisamente a que Trump usou na cimeira do passado dia 16, na Finlândia, para se referir ao tema das investigações sobre os russos.

Assim, a ideia é que a próxima reunião se realize apenas depois de estar pronta a investigação do processo sobre o alegado conluio entre elementos da campanha do atual presidente e os russos, o qual tem sido conduzido, desde junho do ano passado, pelo procurador especial e antigo responsável do FBI, Robert Mueller, designado pelo procurador-geral adjunto, Rod Rosenstein, numa altura em que trabalhava para uma firma de advogados de Washington (WilmerHale).



Nascido em Nova Iorque, a 7 de agosto de 1944, Robert Swan Mueller III tem alemães, escoceses e ingleses na sua ascendência e passou a primeira fase da sua vida em Filadélfia. Com formação em áreas tão diversas como Artes, Relações Internacionais e Direito, Mueller estudou na Universidade de Princeton, foi fuzileiro e combateu na guerra do Vietname. No regresso iria aprofundar os estudos em Direito, trabalhando em São Francisco até 1976.

Surgiu então a oportunidade de desempenhar cargos na Procuradoria norte-americana, algo que fez ao longo de 12 anos. Temas relacionados com corrupção, terrorismo, fraude, lavagem de dinheiro, branqueamento de capitais ou tráfico de estupefacientes fizeram parte das suas investigações, conferindo-lhe vasta experiência.

Após breve passagem pela firma Hill and Barlow (Boston), Mueller voltou a uma área governamental, em 1989, então no Departamento de Justiça. Foi o momento em que se ocupou de casos como o do ex-ditador do Panamá, Manuel Noriega, do atentado contra o avião da Pan Am em Lockerbie no qual morreram 270 pessoas ou da investigação a mafiosos como John Gotti.

Em 2001, pouco tempo antes dos atentados do 11 de setembro, passou a liderar o FBI, algo que faria até 2013 com controvérsia pelo meio - um dos seus cavalos de batalha foi precisamente o sistema de vigilância das comunicações que seria denunciado por Edward Snowden.

Seria James Comey a substituí-lo a 4 de setembro de 2013, mas Trump demitiu Comey no passado mês de maio devido à controvérsia relacionada com investigações a Michael Flynn, então assessor do presidente e que apresentou a demissão na sequência desse processo.

Até à nomeação como procurador especial, Robert Mueller era também professor universitário em Stanford.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.