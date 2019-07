Donald Trump surge ao lado dos corpos com a pergunta: “Importam-se que continue o jogo?”

Cartoonista despedido por cartoon de Trump a jogar golfe ao lado de migrantes afogados

A imagem chocou o mundo. Na semana passada, Valeria, de 23 meses, e o pai, Óscar Alberto Martínez Ramírez, 26, de El Salvador, foram encontrados mortos nas margens do Rio Grande, na fronteira entre México e os Estados Unidos.

O episódio trágico veio, mais uma vez, colocar em causa a política de imigração de Donald Trump que agravou a crise migratória na fronteira sul do EUA. Todos os anos, cerca de 500 mil centro-americanos tentam atravessar o México para chegar aos EUA, em busca de uma vida melhor.

A Casa Branca mudou as regras de ingresso nos EUA e quem pede asilo pode ter de esperar anos no México por uma resposta positiva. Quem não está disposto a esperar tanto tempo arrisca-se por caminhos perigosos e não é a primeira vez que são encontradas pessoas sem vida nas margens do rio que pertence ao Texas.

Ainda em junho, dois bebés, uma criança e uma mulher foram encontrados mortos depois de sucumbirem ao calor na fronteira. Três crianças e um adulto, das Honduras, morreram em abril, quando a jangada se virou no Rio Grande. Em abril, um bebé de 10 meses afogou-se quando uma jangada virou no mesmo rio.

Foto: AFP

A fotografia de Óscar e a filha Valeria serviu de inspiração para o cartoonista canadiano Michael de Adder usar mais uma vez o seu trabalho para criticar publicamente a administração de Trump.



Desta vez, o cartoon em causa mostra o presidente dos EUA a jogar golfe ao lado dos corpos com a pergunta: “Importam-se que continue o jogo?”. Publicado apenas no Facebook e Twitter de Adder, no dia 26, este terá sido o motivo da demissão do cartoonista dos vários jornais canadianos com que colaborava.



No dia seguinte. o "The Telegraph Journal", "The Daily Gleaner"e "The Times & Transcript", os maiores jornais da província canadiana de New Brunswick, informaram Adder que não iriam aceitar mais trabalhos seus. No entanto, não apresentaram qualquer razão para tal.

Wes Tyrell, presidente da associação canadaniana de cartoonistas, disse Daily Cartoonist que "apesar de não terem sido dadas explicações sobre o facto de os jornais terem dispensado o cartoonista (ao fim de 17 anos), a verdade é que a decisão foi tomada 24 horas depois de este trabalho se ter tornado viral nas redes sociais. O 'timing' não foi coincidência."

No Twitter, o cartoonista tem falado sobre a situação, garantindo que não é um vítima, que irá lançar um livro e colocando a questão: "O que é que mais louco, um cartoonista ser despedido de um jornal por um cartoon que não desenhou (@Patchapatte) ou um jornal despedir um cartoonista por um cartoon que não publicou?"

What's crazier, a cartoonist getting fired from a newspaper for a cartoon he didn't draw [@chappatte] or a cartoonist being fired from a newspaper for a cartoon they didn't run? — Michael de Adder (@deAdder) 29 de junho de 2019

Na pergunta, Adder refere-se ao facto de o The New York Times(NYT) ter banido todos os cartoons políticos após uma imagem em que Trump surge uma 'kipá '(adereço judeu) e a segurar numa trela com a estrela judaica um cão com o rosto do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, levando a que Patrick Chapatte, cartoonista do NYT durante 20 anos, tenha sido também dispensado apesar de não ter sido o autor do cartoon em causa.

O trabalho é do artista português António Moreira Antunes - que assina como António e trabalha para o semanário português Expresso. O NYT chegou a pedir desculpa publicamente por ter publicado a imagem afirmando que era "ofensiva" e que "foi um erro de julgamento decidir publicá-la".

Em declarações ao jornal português Expresso, Antunes referiu que a imagem não tem uma conotação anti-semita e que lamenta que a publicação tenha cedido à pressão. "É uma crítica à política de Israel, que tem uma conduta criminosa na Palestina, ao arrepio da ONU, e não aos judeus. O The New York Times ser vulnerável a grupos de pressão é uma coisa que não gostaria de ouvir. Provavelmente tem a ver com as suas linhas de financiamento, não sei. É um espetáculo triste", afirmou.



Foto: António









