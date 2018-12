Nesse país esquecido vivem as classes médias-baixas, invisíveis às elites das grandes cidades.

Cartão amarelo fluorescente

Hugo GUEDES PINTO

“Os distúrbios de Paris deitaram abaixo a cortina que existe entre as cidades ricas e os subúrbios onde moram os imigrantes que, nunca podendo integrar-se na sociedade francesa, se transformaram numa subclasse acostumada com a discriminação e falta de esperança”. A frase não foi publicada esta semana, mas em 2005, durante a última vaga de violência ocorrida na capital francesa. As cortinas de hoje são mais pesadas, as divisões diferentes, mas a raiva é similar.

Em França muita da política acontece nas ruas – e frequentemente há violência associada. Maio de 1968 trouxe as divisões geracionais à tona; nas últimas duas décadas, as avenidas da capital viram ’manifs’ e protestos tensos de toda a gente – desde agricultores a médicos passando por operários, estudantes, desempregados ou polícias. É tentador pensar-se que ’plus ça change, plus c’est la même chose’, e no entanto… o movimento dos coletes amarelos é diferente. Nasceu de um protesto pacífico contra uma nova taxa sobre os combustíveis, mas trata-se de uma erupção de um mal-estar muito mais profundo que não desapareceu com a eleição de Macron. A França é um país dividido, e essa divisão nem é de hoje nem é um exclusivo do país; é comum a todos os países do Ocidente e tem décadas.

É possível recuar até aos anos 80 para encontrar as origens da transformação de um modelo económico que começava então a estar cada vez menos assente na força do “trabalho”. Evoluções como o definhar do emprego na agricultura, necessitando de cada vez menos pessoas para produzir a mesma quantidade, e a deslocalização da indústria para terras longínquas vieram amplificar os efeitos desta mudança na própria arquitetura das nossas sociedades. O paradoxo é que essa mudança resultou: ou seja, a França, tal como a Europa, tal como a América, continuaram a prosperar e a criar riqueza nas últimas décadas. Mas essa criação de riqueza – e de empregos – passou a estar concentrada esmagadoramente nas grandes cidades, ao passo que as vilas, aldeias e zonas pós-industriais que as rodeiam se tornaram cada vez menos dinâmicas e com menos oportunidades. É exactamente aí, nesse país esquecido, que vivem as classes médias-baixas, presas para sempre a um salário que apenas permite chegar ao fim do mês, afastadas dos grandes centros pelas rendas incomportáveis e preços exorbitantes aí praticados.

Hillary Clinton, nova-iorquina da cabeça aos pés, chamou durante a campanha um “cesto de deploráveis” aos apoiantes de Trump; essa América periférica respondeu-lhe votando em massa para pôr o populista na Casa Branca – apesar de milionário, Trump parecia compreender melhor os seus problemas que a candidata democrata. A grande cidade de Londres, tão cara que só as classes altas lá conseguem viver, votou maciçamente pela permanência na UE – foi a Grã-Bretanha periférica que deu a vitória ao Brexit. A Itália esquecida do Sul, juntamente com as antigas pequenas cidades industriais decadentes do Norte, abandonou repentinamente os partidos tradicionais em favor dos populistas; o terreno está fértil para que algo similar aconteça num Portugal cujos governos desde sempre apenas veem, e conhecem, uma só cidade. É também da França profunda, das pequenas cidades do Norte e do Oeste, que chega a “revolução” dos coletes amarelos. Em 2005, a violência não passou a cortina e ficou-se pelos subúrbios, mas desta vez existe um evidente prazer em estilhaçar as zonas mais ricas do coração de Paris, à laia de vingança.

Só que o movimento é eminentemente pacífico, apesar das destruições de sábado passado (e das do próximo sábado também…) e não está associado a partidos, apesar das infiltrações da extrema-direita e da extrema-esquerda. Não tem líderes formais, os porta-vozes de ocasião vão mudando, e é organizado – evidentemente – através das redes sociais. Está a ser levado a cabo por “classes” (à falta de melhor palavra) que costumavam estar no centro das preocupações políticas mas, ao mesmo tempo que deixaram de ser úteis para a pirâmide económica que criámos, foram também esquecidas pelas elites que não são permeáveis às suas necessidades. Hoje essas elites desligadas estão personificadas em Macron, cujas boas ideias de reforma do euro dizem muito pouco a quem tem já poucos euros para gastar e ainda vê as suas taxas sobre a gasolina subirem (o que é outra boa ideia se ainda queremos salvar o planeta, mas isso é discussão para outro artigo).

Metade da sociedade francesa sente-se angustiada e invisível. A função dos coletes refletores é exatamente a de chamar à atenção na estrada para a presença de quem o usa; a cor amarela fluorescente é usada no desporto para dar um aviso sério a quem incorre em jogo perigoso. O símbolo é bem escolhido, veremos se o aviso é levado a sério.

