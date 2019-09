A condutora é de idade e não sabe explicar o que aconteceu. O local numa praça movimentada de Thionville estava cheio de clientes.

Carro entra por montra de pastelaria e fere quatro clientes

A condutora é de idade e não sabe explicar o que aconteceu. O local numa praça movimentada de Thionville estava cheio de clientes.

A fotografia que ilustra este artigo parece uma cena de filme só que é bem real.

Um carro descontrolado entrou pela montra da pastelaria e padaria Mie Câline, na Place Turenne, em Thionville, França, pouco depois das 11h00 da manhã, quando alguns clientes já almoçavam, ou aguardavam na fila para fazer o seu pedido.

Da colisão, resultaram quatro feridos ligeiros, todos com ferimentos nos membros inferiores, relata o diário Republican Lorrain. Quando os repórteres ali chegaram os empregados e clientes ainda estavam em choque. Veja as imagens do Facebook do Info Trafic Loarraine et Frontières (ITFL).

Credit Facebook ITLF

"Estávamos a tomar café. Vi o carro a vir na nossa direcção. Fiquei cheio de medo, foi tudo muito rápido", diz àquele diário um homem cujo veículo lhe embateu numa perna, ferindo-o. Uma empregada, conta que estava a limpar as mesas, e sentiu o carro tocá-la ao de leve.

Quando se deu a colisão houve uma explosão e o ambiente ficou cheio de fumo negro.

A condutora do veículo é uma senhora idosa, que também ficou em choque, e teve de ser retirada do carro pelos agentes de segurança e salvamento. A condutora, não soube explicar como levou o seu carro a embater e entrar naquele estabelecimento, explicou a polícia ao Republican Lorrain.

Os agentes policiais estão agora a investigar as causas do acidente que poderia ter feito muitos mais feridos e com maior gravidade dado que esta praça é uma das mais movimentadas do centro da cidade.

Cerca das 12h00 a praça onde o acidente ocorreu ainda estava fechada e havia mesas e cadeiras destruídas pela colisão no exterior da pastelaria.