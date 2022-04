O carro explodiu e o motorista morreu, informou a polícia.

Roménia

Carro choca contra embaixada da Rússia em Bucareste

Lusa O carro explodiu e o motorista morreu, informou a polícia.

O automóvel embateu no portão por volta das 06h locais (05h no Luxemburgo), mas não entrou no complexo da embaixada em Bucareste, capital da Roménia, segundo as autoridades.

Um vídeo, entretanto divulgado, mostrou um carro envolto em chamas, enquanto os seguranças corriam próximo do local. Segundo a polícia, os bombeiros que chegaram ao local conseguiram apagar o fogo, mas o motorista morreu no incidente.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Não houve ainda informações sobre o motivo do incidente. A embaixada da Rússia em Bucareste disse à Associated Press, via telefone, que ainda não podia fornecer quaisquer detalhes.

A Roménia, que partilha uma longa fronteira terrestre com a Ucrânia, recebeu mais de 600.000 refugiados desde que a Rússia invadiu o país vizinho.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.