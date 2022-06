O motorista foi preso. Não foram divulgadas as causas do acidente.

Alemanha

Carro abalroa peões em Berlim. Um morto e dezenas de feridos

(Em atualização)

Um carro atropelou esta quarta-feira de manhã vários peões no centro de Berlim. De acordo com as autoridades locais citadas pela AFP regista-se um morto, até ao momento. De acordo com o jornal alemão, Der Spiegel, há pelo menos 30 feridos.

O incidente aconteceu na Tauentzienstraße, uma rua comercial da cidade, no distrito de Charlottenburg.

A polícia alemã já se pronunciou sobre o caso mas poucos pormenores se sabem para já. "Acredita-se que um homem tenha atropelado um grupo de pessoas. Ainda não se sabe se foi um acidente ou um ato deliberado".

Entretanto, o motorista terá sido preso. Não foram divulgados mais pormenores sobre a sua identidade.



